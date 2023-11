Le pagnotte sfornate dalle giovani donne di Sforno

Si chiama Sforno ed è la nuova attrazione della panificazione gigliata. Gestito da sole donne entusiaste e dalla lingua simpaticamente pepata come vuole tradizione cittadina, in un ambiente che richiama i giardini d’inverno per i tavolini e gli arredi, vengono sfornati pani e schiacciate, dolci e biscotti e serviti caffè in un’atmosfera davvero gioviale e familiare nel quartiere di San Frediano appena oltre l’Arno.

