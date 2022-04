Fitoussi, la mina inflazione e il sostegno al reddito con il cashback fiscale

Fitoussi è riuscito, ben più ampiamente, a cogliere la portata dirompente delle tre grandi crisi del nostro tempo: la crisi climatica, la crisi della democrazia, la crisi della diseguaglianza. Muovendo dalla consapevolezza di queste tre grandi crisi ha indagato, rispettivamente, i temi del degrado ambientale e del depauperamento delle risorse, della perdita di fiducia nei processi democratici e nel principio della rappresentanza politica, della crescente insofferenza economica di ampie fasce della popolazione e del divario che si allarga sempre più tra i pochi che possiedono tutto e i tanti che non possiedono nulla.

Dalla connessione di queste tre grandi direttrici Fitoussi ha ricavato un’attenzione costante per le dimensioni della sofferenza economica e sociale e per l’obiettivo di una prosperità condivisa e di una migliore qualità di vita offerta a tutti i cittadini.

Mercoledì, quando ci siamo visti, abbiamo condiviso questi ampi ragionamenti e lui ha tenuto a richiamare la necessità di coniugare “democrazia e mercato”, riassumendo una convinzione che aveva già esposto in un suo fortunato volume, secondo cui «la democrazia deve servire a contrastare l’insicurezza economica, in maniera che il sistema economico possa contribuire a fornire le basi di una maggiore adesione alla democrazia».

Un altro tema su cui abbiamo concentrato le nostre considerazioni è stata l’attuale fiammata inflazionistica. Ha condiviso la mia forte preoccupazione per questa perdita di acquisto e, anzi, mi ha invitato a considerare, forte delle sue ricerche, che la spinta inflazionistica non colpisce tutte le fasce sociali in egual misura. «Ricorda sempre», mi ha quasi ammonito, «che mentre i beni di lusso ne sono generalmente esenti, l’inflazione si concentra sui beni di largo consumo, con il risultato di erodere il potere di acquisto delle fasce meno agiate della popolazione».Da questo ricordo personale traggo un indirizzo di politica economica da spendere nell’immediato per contrastare le diffuse difficoltà di famiglie e imprese.

In Italia l’inflazione viene attualmente stimata dall’Istat al 6,7%. È la misura più alta da tre decenni a questa parte. Non è un’inflazione da domanda e non è stata innescata dalla indicizzazione dei prezzi e da continui rialzi di salari-prezzi. Piuttosto, origina dagli incrementi dei costi delle materie prime e dalle strozzature dal lato dell’offerta.