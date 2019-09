Le parole di Greta e perchè i ragazzi imparano più tra di loro che dagli adulti

E ora che loro ci dicono, anche se in maniera scomposta e a volte incoerente, che non gli va, che gli stiamo rubando il futuro, che desidererebbero prospettive migliori e che vorrebbero che noi adulti ce ne occupassimo subito, gli intimiamo di stare zitti, di imparare prima di parlare, di tornare a scuola. Senza capire che, in realtà, gli abbiamo rubato anche quella. Proviamo a chiederci, infatti, quanto investiamo in istruzione e formazione, fanalino di coda in Europa, e quanto, invece, in pensioni? Proviamo a chiederci quanto bruciamo in azzardo e quanto spendiamo per i servizi per l'infanzia. Quanto l'evasione fiscale e la corruzione che non riusciamo o non vogliamo combattere sottragga risorse alla qualità dei servizi che potremmo offrirgli, ai nostri figli. Date le premesse, ciò di cui bisognerebbe sorprendersi non è l'azione di Greta, ma piuttosto il fatto che non ce ne siano mille, centomila come lei che tutti i giorni ci mettano brutalmente davanti alle nostre responsabilità.

Il resto sono scuse. Sono le nostre scuse. Fatte di colpa e autoassoluzione. Fatte da parte di anziani spaesati e anche un po' spauriti in un mondo che cambia troppo in fretta, che non riescono a capire e tantomeno a governare. Ad aggravare il tutto, poi, c'è il dirompente meccanismo edipico. Un meccanismo nel quale, non solo i giovani contestano i padri per smuoverli dalla loro inazione, ma con il quale minano alla radice il tradizionale processo di trasmissione della conoscenza verticale che si è andato rinforzando in questi decenni. L'affievolirsi dei rapporti orizzontali tra i giovani, la riduzione delle quotidiane occasioni di socializzazione e la trasformazione digitale delle modalità di interazione, ha lasciato all'istruzione formale, verticale e spesso paternalistica, il quasi-monopolio della formazione dei giovani. Non è sempre stato così.

Fino a non molti anni fa, i giovani imparavano dagli altri giovani, coetanei o poco più grandi, almeno tanto quanto imparavano a scuola. Erano conoscenze diverse, la vita, le esperienze, i miti, le passioni, si plasmavano, spesso, proprio nella relazione tra coetanei. Un retaggio della nostra storia antica quando erano i ragazzi e le ragazze ad insegnare ai loro pari in quella che Vygotsky definiva la “zona di sviluppo prossimale”.

La vicinanza di età e la prossimità nelle fasi dello sviluppo rendono, infatti, i pari, maestri particolarmente efficaci. Tra gli Hadza, un gruppo di cacciatori e raccoglitori che abitano in Tanzania, così come in molte altre società arcaiche, i giovani molto presto imparano le attività necessarie per loro sussistenza. Già a cinque anni i bambini sono in grado di procurarsi da soli circa il 50% del loro fabbisogno energetico giornaliero. I genitori li incoraggiano fabbricandogli dei piccoli giocattoli utili per scavare alla ricerca di tuberi o per cacciare uccelli o roditori, ma le conoscenze delle tecniche e dei trucchi necessari per l'uso di questi strumenti vengono trasmessi dagli altri giovani del gruppo.

La propensione all'insegnamento cresce, naturalmente, con l'età, perché con l'età si accumulano nuove esperienze, ma la trasmissione di queste avviene raramente in maniera strutturata tra adulti e bambini; molto più frequentemente sono i pari a far circolare tra loro le conoscenze necessarie alla sopravvivenza in un ambiente ostile. Qualcosa di simile sembra accadere oggi, soprattutto a causa della cultura digitale che separa, come mai prima, gli adulti dai giovani. Essere nativi digitali segna una frattura ulteriore, oggi, rispetto alle tradizionali differenze tra giovani e adulti. Quasi un salto di scala, che fa vivere giovani e adulti, ancor più che nel passato, in mondi paralleli, con linguaggi, simboli e modalità di interazione totalmente differenti.