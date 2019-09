Le parole di Mattarella ai giornalisti e la riscoperta del «bene comune» Le parole di Mattarella risuonano come un invito ed un auspicio: data l’importanza di un confronto civile tra prospettive ed opinioni diverse, cerchiamo di impegnarci tutti affinché questo «bene prezioso» possa essere preservato, coltivato ed esercitato nell'interesse dell'intera comunità e protetto da distorsioni, manipolazioni e usi mistificatori e strumentali di Vittorio Pelligra

Governo, Mattarella: la parola ora compete a governo e Parlamento

Qualche giorno fa, a conclusione della crisi di governo, quando ormai Giuseppe Conte era già salito al Quirinale per annunciare la nascita di una nuova maggioranza parlamentare, il Presidente Mattarella, avendo esaurito i suoi immediati compiti istituzionali, con un gesto inatteso e per nulla scontato, ha sentito l'esigenza di andare a trovare i cronisti nella sala stampa del Quirinale, per ringraziarli.

Li ha salutati con queste parole: «Sono entrato in questa sala stampa soltanto per salutarvi e per ringraziarvi del vostro lavoro, dell'impegno con cui avete informato i nostri concittadini (…) È stato interessante per me, in questi giorni, ascoltare le cronache e le interpretazioni dei fatti dai diversi punti di vista. Questo confronto tra prospettive differenti, opinioni diverse, diverse valutazioni, è prezioso, per me come per chiunque. E ancora una volta sottolinea l'importanza e il valore della libera stampa. Grazie e buon lavoro».

Al di là del gesto cordiale e perfino affettuoso del Presidente nei confronti dei giornalisti, le parole di Mattarella risuonano come un invito ed un auspicio: data l’importanza di un confronto civile tra prospettive ed opinioni diverse, cerchiamo di impegnarci tutti affinché questo «bene prezioso» possa essere preservato, coltivato ed esercitato nell'interesse dell'intera comunità e protetto da distorsioni, manipolazioni e usi mistificatori e strumentali.

La cornice all'interno della quale si svolge il dibattito pubblico è fatta da regole scritte e non scritte, toni adoperati, limiti che ci si impone, decenza e rispetto, il dovere di verificare i fatti oltre le appartenenze, così come la tensione a non accontentarsi di raccontare niente di meno della verità vera.

Queste sono alcune delle componenti fondamentali di una cornice di regole e comportamenti che favoriscono e sostengono un dialogo progressivo e costruttivo, anche tra parti che si distinguono radicalmente per idee e prospettive. Lo stesso vale nell'ambito politico, ma anche in ogni altra forma di racconto della vita sociale delle nostre comunità.