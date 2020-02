Le partecipate pubbliche e il taglio rimasto un miraggio

Concentriamoci sulle “società”, circa 5300, di cui attive circa 4200.

Una quota importante di queste gestisce “servizi pubblici locali”, il 40,7% delle aziende (circa 2000 di cui attive 1.500), per il 71% del valore della produzione. Le altre sono le cosiddette “aziende strumentali” pari al 59% del numero e 29% del valore della produzione. Numeri importanti che ci dicono che la “giungla” delle partecipate è particolarmente fitta nel variegato mondo delle società che erogano servizi alle amministrazioni pubbliche e non direttamente ai cittadini. Questo mondo delle aziende strumentali vede una maggiore presenza di aziende in perdita, rispetto alle società che gestiscono servizi locali. Le aziende in perdita si concentrano nel Centro-Sud, dal Lazio (compreso) in giù.



La stragrande maggioranza delle società partecipate è destinataria di un affidamento in house (93%), marginale il ruolo delle società miste e di aziende pubbliche che vincono una gara, considerato che di gare d'appalto o per la concessione se ne sono fatte, e se ne fanno pochissime.



Nel complesso le società analizzate dalla Corte dei Conti presentano risultati di bilancio positivi, meno marcati nelle aziende integralmente pubbliche e più evidenti nelle miste. In generale la somma degli utili (4,7 miliardi) supera di gran lunga la somma delle perdite (1,1 miliardi), anche se il confronto considera le tasse.



Ma in alcune Regioni non è cosi: la somma degli utili considerate le tasse è inferiore alla somma delle perdite, come nel Lazio, Sicilia, Abruzzo, Sardegna e Molise. E' evidente, quindi, che le performance delle società partecipate sono fortemente differenziate fra Centro-Nord e Centro-Sud, aspetto che, mi permetto di suggerire, potrebbe essere valutato nel Piano per il Sud, recentemente presentato dal premier Giuseppe Conte.



Insomma il percorso di razionalizzazione, avviato quasi 5 anni fa dal Decreto Madia, procede ma con lentezza. Soprattutto si rivela la debolezza della strategia di quella norma che considera allo stesso modo tutte le partecipate, che invece, così come ci racconta analiticamente anche la Corte dei Conti, non sono tutte uguali.