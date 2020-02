Le penalizzazioni pesano fino al 40%. Ordinativi in calo Finco (Caseificio Monti Trentini): «I buyer spaventati cercano prodotti Usa» di L.L.P.

Il padiglione italiano al Fancy food show, sostenute dall'Ice

Piangere sul lato versato dei dazi non aiuta. Hanno reagito con grinta alle avversità commerciali i 60 espositori del Winter Fancy food show appena concluso a San Francisco, riuniti nel padiglione italiano sostenuto dall’Ice con lo slogan «The Extraordinary Italian Taste». E molti di più saranno all’edizione estiva, a New York, dove lo stand tricolore continuerà a essere il più grande di tutti. Il mercato americano è troppo importante per le imprese esportatrici del comparto food, wine & spirits per essere non più presidiato. Secondo le elaborazioni Ice, l’export agroalimentare italiano nel 2018 ha superato i 5,8 miliardi ed era in crescita costante prima dei dazi.

Il made in Italy è stato accolto con alto gradimento alla fiera di San Francisco. «Ci siamo sforzati di non far trapelare la preoccupazione che proviamo non solo per i dazi (che ci hanno colpito fino al 40% del valore sommando le due ondate di tariffe doganali comminate ad esempio ad Asiago, Grana Padano e provolone) – dice l’imprenditrice Federica Finco, responsabile con delega all’internazionalizzazione del Caseificio Monti Trentini -. I buyer cercano infatti prodotti locali, per rispondere al mantra “Buy American” dei consumatori. E sono spaventati da futuri rincari dei dazi, quindi non fanno ordini con nuovi fornitori. Ma noi non molliamo: fino a gennaio abbiamo assorbito interamente i costi delle tariffe, da febbraio li condividiamo con i nostri importatori, poi alzeremo i prezzi. Tanto, anche i produttori americani stanno alzando i prezzi, generando la rabbia di distributori e consumatori. Non mancheremo al Summer Fancy food festival di New York, dal 28 al 30 giugno: è la fiera americana più importante e speriamo di annunciare lì buone novità».

Lorenzo Zurino fondatore dell'Italian export forum

Anche all’edizione estiva della fiera, organizzata sempre dalla Specialty food association (Sfa), l’Italia sarà il country partner. Segno di stima da parte del più grande network del cibo negli Usa, fondato nel 1952. «In fiera i prodotti italiani autentici e innovativi continuano a essere molto considerati su tutti i canali distributivi», commenta Phil Kafarakis, presidente di Sfa. «Bisogna incrementare il gioco di squadra, come abbiamo fatto con Sfa, Ice, Federalimentare, Cibus, TuttoFood, Vinitaly», dice Donato Cinelli, presidente di Universal Marketing, agente esclusivo per l’Italia della Sfa.

Grande supporto per il made in Italy è stato espresso anche al recente Italian export forum, organizzato dal presidente Lorenzo Zurino in collaborazione con Your Italian Hub e partner importanti come Gruppo italiano (del principale imprenditore della ristorazione a New York, Gianfranco Sorrentino). Gremito di americani il teatro di Manhattan che ha ospitato il forum, arricchito dalla presenza di operatori importanti come il pioniere dell’export di olio d’oliva Giovanni Colavita, di un’investitrice d’eccellenza come Monica Mandelli dell’influente Kkr, dell’assessore all’internazionalizzazione della Regione Campania Valeria Fascione e del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci con una delegazione di imprenditori al seguito.

Distributori e ristoratori americani in sala hanno chiesto a imprenditori e istituzioni di investire di più in marketing e comunicazione, per sostenere la diffusione di beni ancora introvabili. Soprattutto dopo i dazi.