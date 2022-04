Le pensioni di scorta e la sfida con il Tfr

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un riferimento praticamente impossibile da battere e un onere sempre più difficile da sostenere per le aziende che devono rivalutare la liquidazione dei loro dipendenti che hanno scelto di mantenere in azienda l’indennità di fine rapporto. Il Tfr, spesso utilizzato come valore di riferimento per valutare la scelte di investimento nei fondi pensione, diventa un elemento critico in questa fase. L’inflazione sta impazzendo e con essa sta salendo rapidamente anche l’indice di rivalutazione del Tfr che...