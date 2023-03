Le piattaforme digitali corrono tra salute, educazione e assistenza

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la sua capacità di abilitare i servizi, di creare comunità e di incrociare domande e offerta, l'economia delle piattaforme aveva creato alte aspettative. Ma non basta disegnarne una per essere efficaci, soprattutto quando si vogliono abilitare servizi complessi, quali sono quelli di cura. Come mostrano i primi risultati il progetto di ricerca WePlat – Welfare Systems in the Age of Platforms, realizzato da Università Cattolica, Università di Padova, Collaboriamo e Consorzio Cgm.

Il progetto, ancora in corso, ha individuato piattaforme di welfare che erogano servizi di cura in tre ambiti, educazione, assistenza socio-sanitaria, salute (fisica e psicologica). Su 127 piattaforme 55 sono nel settore salute, 8 nell'educazione e cura dell'infanzia, 6 nell'assistenza sociosanitaria e 58 trasversali ad almeno due di questi ambiti. Complessivamente, il 75% offre servizi nell'ambito della salute, il 51% nell'educazione e cura dell'infanzia e 50% nell'assistenza sociosanitaria.

Ma l'elemento più interessante arriva dalla tipologia sulla base delle logiche di accesso e della componente costitutiva. Ebbene su 127 piattaforme 73 sono le piattaforme di welfare digitale, 28 di welfare territoriale e 26 di welfare aziendale.

Welfare digitale: 73 piattaforme

Il gruppo più numeroso riguarda le piattaforme di welfare digitale, che erogano servizi ad accesso diretto sia dal lato dei clienti che dal lato dei fornitori di servizi. Si tratta per lo più di start up e comunque imprese specializzate per un servizio specifico e native digitali. Alcune hanno avuto exploit veloci come UnoBravo, che offre psicoterapia online. O Badacare, che sopperisce alla crescente richiesta di assistenti familiari. Quest’ultima delinea una possibile traiettoria: l’anno scorso è entrata nel capitale sociale Jointly, piattaforma di welfare aziendale che gestisce importanti brand come Eni, Enel, Fastweb, Trenord, Unicredit. La partnership è anche industriale e Badacare fornisce a Jointly il suo servizio specifico.

Welfare territoriale

Con numeri decisamente minori si affacciano sul mercato le piattaforme di welfare territoriale, promosse da amministrazioni pubbliche e da realtà del terzo settore. Si tratta di 28 piattaforme con un forte radicamento territoriale e con forme di accesso misto (diretto e indiretto). La maggior parte di queste realtà fanno parte di Welfare X, la piattaforma del Consorzio Cgm che offre servizi in oltre 20 province italiane, ognuna con una propria piattaforma. Il welfare territoriale pare però avere ancora ampie potenzialità da esprimere: «La letteratura sul platform cooperativism è solita evidenziare il potenziale delle piattaforme che nascono con l’obiettivo di contrastare le derive del modello estrattivo di piattaforma. Al contrario, le piattaforme analizzate sono prevalentemente esito di processi di digitalizzazione di realtà preesistenti come le cooperative che afferiscono alle piattaforme territoriali» si legge nel report.