Le piccole di Aim Italia più resistenti all’impatto Covid

LA REVISIONE DELLE STIME PER SETTORE DELLE SOCIETÀ QUOTATE SU AIM

Previsioni future e revisione delle stime.

Lo studio si concentra anche sulle previsioni degli analisti per il 2020 e il 2021, analizzando la revisioni delle stime dopo la diffusione dell'epidemia di Covid-19. In media, le stime complessive dei ricavi per il 2020 sono diminuite dell’11% e quelle per il 2021 del 7%. Le società dei settori dei beni di consumo e dei servizi al consumo hanno subito le maggiori revisioni, rispettivamente -22,6% e -22,3% per il 2020 e -8,3% e -16,1% per il 2021. Il settore finanziario ha invece visto una grande revisione al rialzo per ricavi delle società del comparto: + 14,5% per il 2020 e + 15,4% per il 2021.

MULTIPLI PRE E POST COVID -19 A CONFRONTO

La revisione al ribasso delle stime si è riflessa in un’espansione dei multipli dei prezzi forward sia per le medie che per i valori mediani. L’EV / EBITDA medio è aumentato da 6,3x pre-COVID-19 a 10,1x post-COVID-19 per il 2020 e da 5,3x pre-COVID-19 a 6,1x post-COVID-19 per il 2021. Allo stesso modo, in media il rapporto P / E è aumentato da 14,6x pre-COVID-19 a 33,3x post-COVID-19 per il 2020 e da 10,2x pre-COVID-19 a 16,5x post-COVID-19 per il 2021.

In prospettiva.

Così come era accaduto nel 2018 quando l’arrivo dei Piani Individuali di Risparmio avevano dato un forte slancio al listino Aim, anche i nuovi Pir Alternativi potrebbero dare nuovo slancio al listino. Il nuovo “Decreto Rilancio” prevede i cosidetti PIR alternativi, strumenti di investimento dedicati a investitori facoltosi e privati con un investimento annuo massimo di 150mila euro per cinque anni, con almeno il 70% del NAV investito in azioni o obbligazioni emesse da società italiane non incluse nel Ftse Mib o Fste MID e con una concetrazione del 20%. Inoltre, sono stati promossi due fondi sostenuti dal governo per aumenti di capitale. Il primo sarà gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) per supportare le grandi e medie imprese, mentre il secondo sarà gestito da Invitalia per supportare le piccole imprese. Da non trascurare l’universo start up e Pmi innovative che proprio su Aim è molto rappresentato (55 titoli) . Solo su questo segmento hanno la possibilità di raccogliere nuovi capitali a fronte di consistenti vantaggi fiscali per chi vi punta.