Le più belle auto del passato al Concorso di Eleganza più famoso al mondo

Il Concorso di Eleganza di Villa d'Este 2022 targato Bmw ha festeggia un'edizione da record non soltanto per la ritrovata presenza del grande pubblico, ma anche per il livello molto alto di modelli in concorso e non solo. Due i riconoscimenti assegnati in particolare dai giurati della rassegna. La Bmw Best of Show attribuito dopo la consueta sfilata della domenica pomeriggio ad un esemplare di Bugatti 57 S del 1937 di proprietà del monegasco Andrew Pisker: una splendida cabriolet realizzata appositamente dall’atelier francese Carrosserie Vanvooren.



La Bmw Best of Show è la Bugatti 57 S del 1937

Basata sulla seconda serie della Type 57, la S è stata prodotta in soli 60 esemplari, è si caratterizza soprattutto per un telaio con passo accorciato di 2.890 mm e dispone di un 8 cilindri in linea di 3.257 cc in grado di erogare una potenza massima di 175 cv. Le forme sinuoso di questa sportiva d'alto bordo ha conquistato i giurati che non hanno avuti dubbi nell'assegnazione del riconoscimento ambito quanto in grado di competere ai massimi livelli.



La Coppa d'Oro assegnata all'Aston Martin Bulldog

L’Aston Martin Bulldog dello statunitense Phillip Sarofirm ha, invece, conquistato la Coppa d’Oro. Un esemplare unico caratterizzato da un design a cuneo, con fari a scomparsa e portiere ad ali di gabbiano. Datata nel 1979, la vettura è equipaggiata con un V8 biturbo di 5.300 cc da 600 cv montato in posizione posteriore centrale. L'anno scorso la Bulldog era stata restaurata con l’obiettivo di garantirne non solo il ritrovato splendore ma una velocità stimata di 320 kmh.



Dopo i riconoscimenti le esclusive anteprime 2022

Il premio Coppa d'Oro, come da tradizione, è stato assegnato dal pubblico che ha votato l’auto più bella e particolare tra quelle esposte a Villa d'Este sulle rive del Lago di Como. Non sono mancate le chicche a Concorso di Eleganza di Villa d'Este. Annunciata a inizio anno si è mostrata dal vivo la nuova Rolls-Royce della serie Boat Tail, una serie ultra esclusiva di soltanto 3 modelli realizzati seguendo sulla base delle specifiche richieste dei loro esigenti acquirenti.



Una vettura unica realizzata totalmente a mano

Interamente realizzata a mano la cabriolet britannica ha fra le perle la particolare tinta perlacea della carrozzeria, un misto tra color ostrica e rosa pallido, in grado di cambiare tonalità a seconda della luce e spezzata dal colore cognac del cofano, anch’esso lavorato a mano e progettato per il modello super esclusivo, arricchito in aggiunta da scaglie di bronzo e inserti in alluminio. Sempre il colore rosa ritorna poi nei brancardi completando un colpo d'occhio unico.