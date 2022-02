Le Pmi al cambio di passo: pagamenti (e non solo) integrati con il gestionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

L'ultimo annuncio in ordine di tempo porta a Fabrick: con Sme Solutions arriva sul mercato un pacchetto di strumenti che le banche possono facilmente integrare per ampliare la propria proposta rivolta alle imprese di piccole e medie dimensioni.

Grazie a questa soluzione gli istituti di credito possono aggiungere altre frecce all'arco dei servizi utilizzati dalle Pmi (incassi e pagamenti in primis) e porsi come un vero e proprio gateway digitale per l'impresa, mettendo al centro l'esperienza dell'utente...