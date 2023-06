Le PMI crescono con il giusto software ERP: conosci Reacto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le piccole e medie imprese italiane stanno attraversando un momento di profondo cambiamento: la transizione digitale e le nuove sfide del mercato impongono rapidità decisionale e capacità di creare nuove opportunità di crescita puntando sui processi strategici. In questo scenario, la scelta degli strumenti tecnologici diventa fondamentale, per continuare a crescere quotidianamente e velocemente.





A livello globale, il mercato del software ERP è valutato oggi a 45,11 miliardi di dollari e dovrebbe raggiungere i 71,97 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, registrando un tasso di crescita annuo del 7,92% (dati: Mordor Intelligence). Anche in Italia il segmento è in continua espansione (+ 14% secondo l'ultimo report di Osservatori PoliMi e AssoSoftware). Un indicatore, questo, del bisogno crescente delle aziende italiane di adottare soluzioni digitali per rimanere competitive.





I software ERP sono a tutti gli effetti uno strumento digitale essenziale per supportare la crescita e l'evoluzione tecnologica dell'impresa: integrano i processi aziendali strategici, aiutano le organizzazioni a ottimizzare le operazioni e offrono un supporto decisionale rapido e affidabile alla governance.





Una suite ERP che cresce con l'impresa

Reacto è il software ERP ideato e sviluppato dalla digital company Quantico . La suite gestionale si propone come soluzione ideale per le PMI che vogliono ottimizzare e potenziare i processi gestionali e rimanere competitive in un mercato in continua evoluzione, sempre più digitale e che richiede sempre più agilità e flessibilità.





Il prodotto è nato oltre dieci anni fa con questa missione e si è evoluto insieme alle numerose aziende che lo hanno adottato nel corso degli anni, su tutto il territorio nazionale. Ad ulteriore conferma del valore e dell'affidabilità del proprio software, nel 2020 Quantico è entrata a far parte di AssoSoftware, l'Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale, aderente a Confindustria.



Le realtà che hanno già adottato il software hanno acquisito maggiore flessibilità nella gestione delle risorse e dell'operatività. L'ERP proposto da Quantico crea infatti un ecosistema digitale integrato, completo e scalabile, semplice da configurare – sia in cloud che on premises – che facilita e ottimizza i processi chiave dell'azienda grazie ad una vasta offerta di features e moduli.









Le PMI crescono con il giusto software ERP: conosci Reacto

L'ecosistema modulare di Reacto favorisce l'adozione di soluzioni verticali, che possono essere integrate all'interno della dotazione software aziendale preesistente, in modo da contenere i costi e arricchire il sistema ERP potenziando le aree gestionali strategiche con funzionalità ad hoc.





Pur rimanendo semplice da utilizzare per tutte le tipologie di operatori, grazie ad un'interfaccia grafica intuititva e design-oriented, Reacto è un supporto digitale affidabile soprattutto per la governance, che può migliorare in modo sostanziale la pianificazione e prendere rapidamente decisioni a partire dai dati.



Basato su standard web aperti, che facilitano l'integrazione con tecnologie di terze parti, è lo strumento gestionale perfetto per le aziende che adottano un modello distributivo multicanale e spingono sul commercio elettronico. Dispone inoltre di soluzioni dedicate per la logistica integrata e le industries degli accessori moda, dei metalli preziosi e del commercio wholesale.

