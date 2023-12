Le Pmi di fronte al cambio di paradigma della sostenibilità, il progetto del Lazio

L’output fornisce una valutazione del posizionamento ESG complessivo dell’azienda rispetto ai principali competitor, ed evidenzia sia uno scenario attuale che di prospettiva, sia a breve che a lungo termine.

Infine, per ogni azienda si indicano le azioni puntuali, su ciascun pilastro ESG, per accrescere il proprio score di breve e di lungo termine.

La metodologia è stata validata dopo una prima fase di test su tre aziende pilota di Roma, realizzata con il supporto della Camera di Commercio di Roma.

La seconda fase di assessment, rivolta a quasi 30 aziende – dei settori Alimentare Logistica e Meccatronica – del Lazio meridionale, è stata finanziata con il contributo della Camera di Commercio Frosinone Latina. Lo stesso progetto sarà, in seguito, esteso ad altre province e filiere della regione.

La lettura congiunta delle varie interviste condotte fino ad ora restituisce, come previsto, una fotografia piuttosto eterogenea del tessuto imprenditoriale locale. Si passa, infatti, da aziende fortemente ESG oriented ad aziende che hanno implementato azioni a macchia di leopardo, prevalentemente per esigenze di mercato o di settore, e che però non hanno ancora formalizzato una strategia di sostenibilità. Risulta, tuttavia, comune la necessità di intraprendere un percorso strutturato ed organico di analisi delle proprie attività economiche in chiave ESG, al fine di anticipare le previsioni normative ed implementare modelli di business maggiormente sostenibili.