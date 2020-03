Le Pmi alla prova della prima vera crisi

Lo Stato deve intervenire con più supporti in favore delle piccole e medie imprese:

-Detrazioni fiscali per gli investimenti in equity per tutte le PMI: dal 30% al 50% dell'investimento

-Accesso semplificato al Fondo Centrale di Garanzia per tutte le società, non solo le innovative. Bene le recenti modifiche con il decreto Cura Italia ma vanno ulteriormente ampliate

-Direct Financing attraverso Medio Credito Centrale, dotandolo di importanti risorse finanziarie

-Avvio del Fondo Nazionale Innovazione entro il 30 aprile

-Intervento dello Stato tramite CDP come azionista a difesa delle imprese italiane strategiche, comprese quelle nel settore sanitario

-Forte spinta degli investimenti in ricerca e sviluppo attraverso crediti di imposta e fondi pubblici dedicati

-Finanziamenti dedicati per la crescita e l'internazionalizzazione delle eccellenze enogastronomiche, sia equity tramite CDP Venture Capital che debito con Invitalia.

Le piccole e medie imprese italiane si trovano davanti alla loro sfida più complessa: mai, prima di oggi, la maggior parte di loro ha dovuto subire una così drastica e rapida contrazione dei ricavi.

Per una crisi senza precedenti non serve guardare alle soluzioni passate, quasi sempre pensate per far “sopravvivere” le imprese; occorrono misure coraggiose pensate per avere delle PMI sane, solide e competitive in Europa e nel mondo.

Nei prossimi 3 mesi si giocherà una partita fondamentale per il futuro dell'Italia, dobbiamo esserne tutti consapevoli e cogliere l'opportunità per gettare le basi per qualcosa che in Italia manca da decenni: una vera crescita economica di lungo periodo.

(CEO & Founder Blue Ocean Finance)