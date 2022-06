«Le Pmi tornano a investire in sostenibilità e turismo»

Il turismo è il settore che ha patito maggiormente per la crisi pandemica. Adesso è in ripresa?

Ricordo che in Italia nel 2020 sono calati i pernottamenti del 52,3% e quelli degli stranieri del 70%, con una conseguente perdita di fatturato di oltre 42 miliardi. Al Sud la crisi del turismo ha pesato ancora di più, con perdite di presenze del 53% e con il solo calo delle presenze straniere dell’81,4% e una riduzione di 9,3 miliardi del fatturato. La ripresa è in corso: entro il 2023 prevediamo il superamento dei livelli pre-pandemici, anche nelle città italiane. Già per il 2022 si prevede in Italia oltre 390 milioni di presenze, pari a circa il 90%

del 2019. Nel Mezzogiorno si stimano, per l'anno in corso,

circa 77,5 milioni di presenze,

con un recupero analogo alla media nazionale.

Buone prospettive?

Ma è necessario che le imprese turistiche investano in qualità e in sostenibilità perché l’Italia su questi fronti è indietro rispetto ai Paesi europei concorrenti. La dimensione media degli alberghi italiani è di 33 camere, al Sud di 42, contro le 47 delle strutture spagnole. Nel 2018 solo il 5% degli alberghi italiani era parte di una catena contro un tasso superiore al 10% di Germania, Francia e Spagna. La Banca ha istituito una linea di finanziamento denominata Suite Loan dedicata alle imprese che riescono a crescere di una stella. Infine, abbiamo deciso di sostenere anche l'agribusiness. Sono state create filiali con competenza specifica nel settore e con prodotti adatti a sollecitare investimenti in innovazione, ricerca e sostenibilità. Abbiamo aderito all’acceleratore Terra Next e lavoriamo al fianco delle Università sul tema dell’innovazione nel settore agribusiness.