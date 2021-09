Le politiche attive vanno ripensate, non solo finanziate

3' di lettura

L’attuale diffuso (e confuso) dibattito sui Centri per l’impiego e l’invocazione del rafforzamento delle cosiddette “politiche attive” del lavoro, accarezzano spesso l’illusione che riversare risorse finanziarie su queste senza una approfondita ridefinizione del loro contenuto e delle loro funzioni sia sufficiente per garantire significativi aumenti dell’occupazione. Intanto va ricordato che la funzione delle politiche attive del lavoro e dei Centri per l’impiego è quella di favorire la copertura dei posti vacanti, non essendo esse strutturalmente idonee a creare nuovi posti di lavoro; ma tuttavia anche nell’ambito di questa funzione è necessario garantire alcuni essenziali punti fermi perché si possano raggiungere risultati apprezzabili.

1 L’incremento del personale impiegato nei Centri, oltre a dover essere tempestivamente attuato, deve essere realizzato con una distribuzione quantitativamente differenziata nei diversi centri secondo parametri che vanno dalla ampiezza della disoccupazione nell’area al numero dei soggetti presi in carico, mentre le competenze da selezionare vanno definite con riferimento alle specifiche carenze di competenze nei diversi centri.

2 Le funzioni che i Centri devono svolgere vanno ridefinite: non si tratta semplicemente (vecchia concezione) di operare un matching di carattere passivo tra le richieste provenienti dalle imprese e le persone in cerca di occupazione. Le funzioni molto più complesse e impegnative in un contesto di profonda trasformazione delle dinamiche del mercato del lavoro richiedono una profonda riqualificazione delle competenze del personale già in servizio e una accurata selezione di quello nuovo.

3 La “formazione”, invocata generalmente come chiave per affrontare il problema della disoccupazione, diviene tale solo se orientata e gestita come risposta alle esigenze di allocazione e di riallocazione della forza lavoro derivanti dalla configurazione e dalla evoluzione del sistema produttivo, a livello nazionale e a livello locale. Quindi deve essere ancorata a monitoraggi e analisi previsionali dei fabbisogni professionali e deve individuare il vuoto da colmare tra competenze possedute dai soggetti da allocare o riallocare e competenze richieste dai posti di lavoro.

4 Una gran parte dei processi formativi dovrebbe essere condivisa, programmata e co-gestita con le imprese a livello territoriale. Ciò vale sia a livello di alta formazione (dottorati industriali, master, apprendistato di alta formazione) sia in ogni stadio della filiera lunga della formazione professionale (sistema duale rimodellato, tirocini, apprendistato, Its).