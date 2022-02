Le politiche di bilancio vengono tutelate anche con lo stato di diritto

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha rigettato i ricorsi di Ungheria e Polonia, conferma la legittimità di nuove sanzioni – inclusa la sospensione dell’erogazione di fondi europei o la restituzione degli stessi – nei confronti di Paesi membri che violino lo Stato di diritto.

Si tratta di una sentenza che segna una svolta (non a caso definita «landmark» da molti osservatori) perché riconosce da oggi alla Commissione europea la possibilità di integrare l’impianto sanzionatorio esistente con misure ulteriori che ne accrescono la capacità di moral suasion e la tutela di quella European way of life che la presidente Ursula von der Leyen ha tracciato nel suo programma.

Il punto di snodo consiste nel legare, appunto, la politica di bilancio europea, a partire dalla Recovery and resilience facility, ma valido per ogni forma di finanziamento europeo, al rispetto dello Stato di diritto, nel merito e nelle procedure, da parte dello Stato membro destinatario.

Un deciso salto di qualità che introduce una condizionalità generale e orizzontale, rispetto a quelle più specifiche che tipicamente affiancano le erogazioni dei finanziamenti. D’altra parte, per alcune forme di finanziamento europeo destinate a Stati esterni alla Ue, ma geopoliticamente “vicini”, come la Macro financial assistance (Mfa) volta a scongiurare crisi finanziarie, la Commissione europea tipicamente impone da tempo condizionalità che hanno a che fare con il rispetto dello Stato di diritto e delle istituzioni democratiche in genere. Sarebbe ben strano accettare smottamenti interni all’Unione.

Per questa ragione, il regolamento Regolamento 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, approvato il 16 dicembre 2020, ha introdotto un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei princìpi dello stato di diritto negli Stati membri. Il regolamento consente al Consiglio, su proposta della Commissione, di adottare misure di protezione quali la sospensione dei pagamenti a carico del bilancio dell’Unione o la sospensione dell’approvazione di uno o più programmi a carico di tale bilancio.