Le politiche governative sull'ambiente siano ancorate ai dati scientifici

L'aumentata sensibilità ambientale, che stiamo vivendo su scala globale, così come l'attuale dibattito nazionale sulla revisione degli incentivi ambientali, sono senz'altro due utili occasioni per fare il punto su ciò che realmente può aiutarci per vincere la sfida per la riduzione delle emissioni di CO2 e contro l'inquinamento atmosferico delle nostre città. Oggi la società occidentale, sempre più attenta a questi temi, sembra realmente orientata verso l'obiettivo di avere un'aria più pulita e tecnologie all'avanguardia con impatto sulla qualità dell'aria più basso possibile.

È per questo che dobbiamo sfruttare questo momento per realizzare un'analisi quanto più scientifica e razionale sullo stato dell'arte delle attuali fonti energetiche a disposizione, al fine di garantire che tutte le soluzioni che consentono un minor impatto sulla qualità dell'aria siano utilizzate in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In tale quadro, i combustibili gassosi (GPL, GNL e metano gassoso) rappresentano sicuramente una soluzione già pronta e disponibile in grado di coniugare rispetto dell'ambiente ed efficacia in termini sociali ed economici.

Tra questi, il GPL si distingue per flessibilità di utilizzo, presenza capillare sul territorio e proprietà ecologiche. Sempre più numerosi studi scientifici stanno dimostrando l'ecologicità di questa fonte, nei suoi impieghi per il settore auto e per quello del riscaldamento domestico. Non più tardi di qualche giorno fa, sono stati presentati i nuovi dati dell'Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera realizzato da ISPRA, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Per il settore del riscaldamento domestico, ISPRA fa riferimento ad uno studio condotto da Innovhub che ha messo a confronto tutte le diverse tipologie di combustibili, evidenziando le ridotte emissioni dei combustibili gassosi (gas naturale e GPL) e il forte impatto di pellet e legna sulla qualità dell'aria. Gli apparecchi a gas naturale e GPL registrano infatti valori pressoché nulli di particolato e benzoapirene rispetto al pellet, indipendentemente dalla qualità degli apparecchi e dalla qualità del prodotto utilizzato.

Un discorso analogo si può fare per il settore auto, dove i nuovi test effettuati da Innovhub su auto euro 6 benzina/Gpl, di media cilindrata, hanno dimostrato che le vetture a GPL sono caratterizzate da emissioni di ossidi di azoto del 55% più basse rispetto a quelle alimentate a benzina e del 96% inferiori rispetto a quelle a diesel ed emissioni di particolato dell'8% inferiori rispetto alla benzina e dell'11% sul diesel. Le auto a GPL risultano più ecologiche anche dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica, con riduzioni del 14% rispetto alla benzina.

Alla luce di questi studi, si può pertanto affermare che una promozione dell'uso di carburanti alternativi come il GPL nel settore dei trasporti ci aiuterebbe nel raggiungere i target europei di decarbonizzazione, che prevedono per l'Italia una riduzione della CO2, rispetto ai valori registrati nel 2005, del 13% entro il 2020 e del 33% entro il 2030.

In tale quadro, Assogasliquidi ha accolto con molto favore l'attenzione posta verso il settore dell'automotive da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, che ha costituito un apposito Tavolo, a cui la nostra Associazione ha apportato e continuerà ad apportare il positivo contributo dei carburanti gassosi per affrontare le sfide che attendono il comparto della mobilità leggera e pesante, a cominciare dalla fase di transizione.

Siamo, infatti, del parere che il dibattito in corso sul Green new Deal debba essere un'utile occasione per analizzare bene le fonti sulle quali puntare, andando ad assumere decisioni efficaci sia nel settore del riscaldamento domestico che in quello dei trasporti. In relazione al primo, come evidenziato dagli studi, diventa più che mai necessaria una revisione degli incentivi alle biomasse legnose, evitando le duplicazioni, eliminandoli laddove superflui e dannosi per l'ambiente, e destinandoli solo alla sostituzione degli apparecchi obsoleti con quelli di classe emissiva più elevata. È inoltre necessario prevedere appositi controlli di manutenzione per gli impianti e il divieto di utilizzo degli stessi nel caso di sforamento dei limiti emissivi delle polveri, laddove l'abitazione fosse servita da un altro sistema di riscaldamento.

In tale quadro, è importante prevedere un impiego ambientalmente coerente delle biomasse, che devono esser usate in impianti pertanto diversi da quelli domestici e per i quali le tecnologie consentono un controllo sulle emissioni. Nel settore dei trasporti, diventa prioritario che nella definizione dei piani urbani di mobilità sostenibile, a livello nazionale e locale, si tenga conto delle proprietà e del ruolo dei carburanti alternativi come il GPL che già oggi, grazie all'ampia disponibilità, consentono di andare nella direzione di un ambiente più pulito senza dover attendere gli effetti di rivoluzioni tecnologiche di là da venire.

Bisognerebbe adottare misure concrete di promozione, che vadano dall'incentivo all'acquisto delle vetture alimentate a GPL, alla conversione a gas dei veicoli a benzina di classi veicolari più vetuste - al fine di consentire uno svecchiamento in senso ecologico del parco auto esistente nel nostro Paese – alla individuazione di forme di premialità sulla tassa automobilistica, alla conferma dell'accesso nelle aree ztl e dell'esclusione dai blocchi del traffico. Si tratta di misure che avrebbero come effetto anche quello di sostenere gli investimenti di imprese tutte radicate sul territorio nazionale, rappresentando un volano per la crescita dell'economia nazionale e che auspichiamo quindi vengano inserite già nella prossima Legge di Bilancio.

Un'attenzione particolare meritano poi le opportunità offerte dal GNL, quale soluzione ecologica di lungo periodo per i trasporti stradali pesanti ed il trasporto marittimo e per le utenze industriali off grid con specifiche caratteristiche. L'Italia in cinque anni ha visto uno sviluppo di assoluta rilevanza di tale combustibile, reso possibile anche in questo caso con investimenti privati che sono andati anche a beneficio della collettività in termini di riduzione di CO2 e di polveri.

C'è ancora molto da fare e anche per tale comparto è necessario che vengano poste in essere misure di promozione e di stimolo che consentano al nostro Paese di disporre di basi nazionali di approvvigionamento, così come di un quadro di promozione e di supporto per chi sceglie di trasportare merci con mezzi alimentati a GNL e per la cantieristica navale, impegnata nel sviluppare soluzioni di propulsione della nave e dei servizi di bordo a GNL.

Si dovrebbe, insomma, sfruttare il forte vento della sensibilità ambientale per cercare di far luce sulle fonti energetiche a disposizione, promuovendo quelle che in questo momento possono concretamente accompagnarci verso una società più ecosostenibile.



* Presidente di Assogasliquidi (Federchimica)