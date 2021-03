Le politiche monetarie, fiscali e ambientali faranno tornare l’inflazione

Al tempo stesso, le innovazioni tecnologiche stanno diminuendo in intensità, dopo l’esplosione del digitale, e si stanno spostando dall’area della domanda privata a quella della domanda pubblica, in termini di salute, sicurezza e altro. Inoltre, dopo la libertà che abbiamo concesso alle innovazioni in termini di nuovi servizi e nuove modalità di offerta, sta crescendo (giustamente) una forte domanda di regolazione – in termini di tutela dei lavoratori, della privacy, dell’esazione fiscale, della sicurezza – che inevitabilmente frenerà il processo innovativo.

Che dire, poi, del generale favore per le politiche ambientali, anch’esse necessarie e auspicate da tempo? Esse non potranno che comportare nuove regolazioni e nuove imposte per superare la dipendenza dall’energia fossile e per adeguarci a nuovi standard di produzione e di vita civile.

Tutti questi fattori stanno a indicare che ci avviamo verso un ciclo di aumento dei costi di produzione che difficilmente potranno essere assorbiti da progressi di produttività, sicché, all’auspicato tornare della crescita economica su ritmi maggiori, è da ritenere che l’inflazione possa riprendere a manifestarsi.

Certo, il ritorno non è atteso per domani e non sarà immediato, posta l’esistenza ancora di una buona capacità d’offerta non utilizzata dopo questa terribile pandemia. Ma non è improbabile che questi anni 20 del secolo finiranno per tornare a conoscere processi d’inflazione che pensavamo ormai aver superato per sempre. Non sarà un dramma perché già abbiamo convissuto con l’inflazione, comunque sarà bene pensarci per tempo per non trovarci impreparati.