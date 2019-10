Le polizze salute trovano slancio La cultura della prevenzione, l’allungamento della vita e il nodo liste d’attesa spingono le assicurazioni ramo malattia (+14,7% i premi nei primi sei mesi). Il mercato attira nuovi protagonisti di Federica Pezzatti

L’allungamento della vita, la cultura della prevenzione e il contemporaneo, e meno piacevole, allungamento delle liste d’attesa nel settore sanitario pubblico stanno rilanciando il ruolo delle assicurazioni salute.

E i risultati cominciano a percepirsi con continuità anche nella raccolta. Dopo un 2018 a + 7,3%, nei primi sei mesi del 2019 il ramo malattia ha raccolto premi per 1,6 miliardi, +14,7% rispetto all’anno precedente, ben sopra la media del settore danni.

Anche società storicamente orientate alla consulenza finanziaria cominciano a proporre polizze salute. È il caso di BancaMediolanum, ma anche di Poste Assicura. Si tratta talvolta di soluzioni che, oltre al rimborso spese mediche, offrono anche servizi accessori dove si cominciano a sfruttare le potenzialità delle piattaforme digitali per offrire prevenzione e wellness.

Un tema che sarà preponderante nel prossimo lustro anche grazie al ruolo crescente della tecnologia. «Parlando di prevenzione, in ambito Salute - come spiega lo studio di Roland Berger «Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities for Insurers» –, le nuove applicazioni dell’IA consentiranno di integrare l’approccio reattivo per la cura del paziente, con uno proattivo supportato anche da diagnosi in remoto e monitoraggio dei pazienti direttamente da casa».

Buona parte della raccolta in questo settore viene realizzata tramite polizze collettive (circa il 75% dei premi totali),stipulate all’interno di accordi negoziali, ma si stanno diffondendo anche soluzioni individuali.