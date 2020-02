Le posizioni sulla prescrizione /Il passo avanti del pentastellato Bonafede

(ANSA)

In occasione del vertice di Palazzo Chigi di giovedì 6 febbraio il ministro della Giustizia, il pentastellato Alfonso Bonafede, ha fatto unn passo nella direzione delle altre forze di Governo. Bonafede e con lui il Movimento hanno accettato la proposta di Leu, a sua volta sostenuta dal Pd. In base alla proposta, il blocco della prescrizione scatterà dopo la condanna in primo grado e diventerà definitivo dopo una seconda condanna in appello. «Abbiamo fatto otto vertici - ha spiegato il Guardasigilli -: ora si va in Cdm su quel testo».

Nelle ultime ore ha perso quota l’ipotesi di ricorrere a un decreto legge da portare sul tavolo del Consiglio dei monistri, mentre si è rafforzato lo scenario che assegna a un emendamento al decreto Milleproroghe il compito di formalizzare l’accordo faticosamente raggiunto da M5S, Pd e Leu (dal quale ha invece preso le distanze Italia Viva).