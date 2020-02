Le posizioni sulla prescrizione / Italia Viva annuncia sì a proposta Costa

(12386)

All'intesa sul lodo Conte bis non ha aderito Italia Viva. Per i renziani l'unica soluzione da prendere in considerazione è il rinvio della riforma Bonafede (già in vigore). Iv ha annunciato che voterà l'emendamento Annibali al decreto Milleproroghe per rinviare di un anno la legge Bonafede sulla prescrizione. In realtà si tratta di due emendamenti a prima firma Annibali, presentati nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera al Milleproroghe. Il testo su cui spingono i renziani è quello che prevede il rinvio di almeno un anno dell’efficacia della riforma della prescrizione entrata in vigore il 1 gennaio, in attesa che si intervenga sulla giusta durata dei processi attraverso la riforma del processo penale, contenuta nel ddl del Guardasigilli Bonafede e che dovrebbe essere all’esame del Consiglio dei ministri di martedì 11 febbraio.

Italia Viva ha annunciato che il 24 febbraio in Aula alla Camera dirà sì alla proposta di legge del forzista Costa: se venisse bocciata, sono pronti a presentarla anche al Senato con la firma di Matteo Renzi.