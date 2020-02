Le posizioni sulla prescrizione / La Lega: sospensione stop fino a riforma processo penale

(ANSA)

Per quanto riguarda l’opposizione, la Lega ha proposto di sospendere l'entrata in vigore dell'abolizione della prescrizione fino a quando non ci sarà una riforma del processo penale. Secondo il Carroccio l'abolizione della prescrizione senza una riforma del processo penale e senza un potenziamento dei tribunali potrebbe determinare una situazione di tutti presunti colpevoli a vita, senza avere certezza di quando comincia e finisce un processo.