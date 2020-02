Le posizioni sulla prescrizione / Da Leu la proposta di mediazione

(IMAGOECONOMICA)

Il meccanismo per step confermato dall'intesa raggiunta a Palazzo Chigi è stato delineato dal deputato Leu Federico Conte. La proposta battezzata “Lodo Conte bis” ha soppiantato il precedente “lodo Conte”. La proposta è stata accolta da M5s, Pd e Leu, ma non ha ottenuto il via libera di Italia viva.

Il lodo Conte bis distingue tra sentenza di condanna e sentenza di assoluzione. Ma aggiunge un ulteriore requisito: lo stop della prescrizione vale solo per i condannati. Nel caso in cui chi è stato condannato in primo grado venga poi assolto in appello, potrà recuperare i termini di prescrizione rimasti nel frattempo bloccati. Resta invece l'interruzione della prescrizione se la condanna viene confermata anche in appello.