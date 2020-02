Le posizioni sulla prescrizione / La proposta Costa in aula il 24 febbraio

(IMAGOECONOMICA)

Il 24 febbraio, in aula alla Camera si voterà la proposta di legge del forzista Enrico Costa, responsabile Giustizia di Forza Italia, per cancellare la riforma della prescrizione del Guardasigilli Bonafede. È in quell’occasione che si potrebbe consumare un nuovo strappo nella maggioranza.

Condivisa anche dalle altre forze del centrodestra, la proposta di legge Costa è diventata terreno di scontro per la stessa maggioranza, dopo che Italia viva ne ha fatto una sorta di arma di ricatto.

Secondo il deputato di Forza Italia e responsabile Giustizia del movimento azzurro, Enrico Costa, il lodo Conte bis «sarebbe una pezza peggiore del buco».