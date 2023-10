Le potenzialità dell’intelligenza artificiale al servizio della società

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Bill Gates ci arriva sul finale e butta lì nelle ultime righe la questione cruciale: dopo aver osannato la rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa, il fondatore di Microsoft accenna al tema dei temi, chi e come dovrebbe indirizzare l’intelligenza artificiale ponendola al servizio dell’umanità: «Le forze di mercato non produrranno naturalmente prodotti e servizi di Ai che aiutino i più poveri – scrive in un post del marzo scorso - È più probabile il contrario. Con finanziamenti affidabili e le giuste politiche, i governi e la filantropia possono garantire che l’Ai venga utilizzata per ridurre le disuguaglianze».

Il più conosciuto filantropo del mondo ha poi fatto seguire alle parole i fatti. Ha lanciato una challenge finanziando, con 5 milioni di dollari, 50 progetti provenienti da Paesi a basso e medio reddito. Progetti per soluzioni di salute e sviluppo per le loro comunità utilizzando l’Ai.

Loading...

Benanti: «Ottimizzazione e un approccio più dinamico»

Similmente il braccio filantropico di Google nel maggio scorso ha lanciato un fondo per l’innovazione da 10 milioni di euro per aiutare gli imprenditori sociali europei provenienti da contesti svantaggiati a sviluppare soluzioni trasformative di Ai. Un contributo, quello di Google.org, che viene incontro alle aspettative dettate dall’Agenda Sociale Europea e che ora sarà interpretata da ogni Paese a livello nazionale. Ma cosa ci dobbiamo aspettare dall’utilizzo dell’Ai in ambito sociale? «L’Ai è uno strumento la cui è efficacia è strettamente connessa ai dati. Quindi nella misura in cui abbiamo problemi complessi, come il cambiamento climatico o le sfide globali, che coinvolgono grandi quantità di dati, l’Ai potrebbe portare significativi miglioramenti. I tipi di soluzioni che potrebbe introdurre l’Ai sono quantitativamente e qualitativamente molto differenti rispetto a quelli che abbiamo visto finora. È qui che ci aspettiamo un grande fattore innovativo non solo per l’ottimizzazione ma per un approccio più efficiente e più dinamico» spiega padre Paolo Benanti, docente di Teologia morale ed Etica delle Tecnologie all’università Gregoriana.

L’Ai al servizio degli obiettivi delle Nazione Unite

Significativamente il mese scorso, diversi governi tra cui Giappone, Spagna, Regno Unito e gli Stati Uniti hanno convocato a New York un evento collaterale durante un’assemblea delle Nazioni Unite. L’obiettivo era discutere il potenziale dell’Ai per accelerare i progressi sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Al centro dell’evento – presenti tra gli altri Amazon, Google, Ibm, Meta, Microsoft, OpenAI, Bill & Melinda Gates Foundation – le applicazioni concrete su salute, istruzione, sicurezza alimentare, energia e clima, che potrebbero far avanzare i progressi nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. I partecipanti hanno riconosciuto che, se utilizzata in modo efficace e sfruttata in modo responsabile, l’Ai promette di favorire una crescita inclusiva e sostenibile, riducendo la povertà e la disuguaglianza, promuovendo la sostenibilità ambientale, migliorando la vita e responsabilizzando gli individui in tutte le società in tutte le fasi di sviluppo.

Il rischio di nuove diseguaglianze e pregiudizi

Allo stesso tempo, però, hanno anche riconosciuto le preoccupazioni sulla possibilità che il mondo in via di sviluppo possa essere lasciato indietro man mano che l’Ai avanza rapidamente; inoltre non hanno negato che la tecnologia ha il potenziale per esacerbare la disuguaglianza, radicare i pregiudizi e sconvolgere le società se non è progettata e sviluppata in modo responsabile e inclusivo. Come discernere un versante dall’altro? Come può l’umanità camminare serenamente su questo stretto crinale? Quali criteri adottare per capire qual è la direzione giusta, orientata al bene comune?