Le prevendite degli occhiali di Ronaldo mettono il turbo a Italia Independent

Corre a Piazza Affari Italia Independent, anche fermata in asta di volatilità quando guadagnava il 9,38% a 2,8 euro per azione. Le azioni, quotate su Aim Italia, fanno nettamente meglio del mercato. A lanciare il titolo del gruppo dell'occhialeria fondato da Lapo Elkann nel 2008 sono i primi dati sulle prevendite della collezione CR7 Eyewear, la prima nata dall'accordo quinquennale firmato meno di un mese fa dalla società con il brand del bomber della Juventus Cristiano Ronaldo per la creazione di collezioni di eyewear a marchio CR7. Italia Independent ha fatto sapere che in nove giorni di presales le vendite sono superiori al milione di euro a valori di mercato. La collezione sarà svelata, in anteprima mondiale, in occasione di Mido 2020, la fiera dell'occhialeria che si apre a Milano il 29 febbraio, e sarà disponibile sul mercato a partire dalla primavera/estate 2020.

All'annuncio dell'accordo Lapo Elkann aveva sottolineato che « aver ottenuto la licenza eyewear CR7 è un tassello di straordinaria importanza nel nostro percorso di crescita. Creatività, velocità di esecuzione e sguardo verso il futuro sono i nostri ingredienti, una ricetta che ci ha portati a diventare una realtà in grado di attrarre brand riconosciuti a livello globale». Come CR7, appunto: «Prima di essere una leggenda del calcio con oltre 700 gol segnati, cinque Champions League alzate al cielo e cinque Palloni d'oro messi in bacheca, Cristiano è innanzitutto un uomo eccezionale. Spero e sono convinto che insieme a Cristiano e al suo team, ricco di professionalità di eccellenza, svilupperemo altri entusiasmanti progetti insieme», aveva detto.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)