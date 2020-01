Le previsioni di Vestiaire Collective: ecco i marchi nei quali investire nel 2020

Nike x Sacai

Molto più di nicchia, invece, i marchi di abbigliamento che Vestiaire Collective consiglia di tenere d’occhio per il 2020: si tratta di Rhude, La Veste, A.W.A.K.E e Stand.

«Nella categoria streetwear, le Nike Dunk skater saranno una grande novità - si legge nel pronostico della piattaforma -. Stanno da poco

facendo il loro ritorno, infatti, dopo essere state avvistate di recente su Virgil Abloh e Travis Scott». Dagli anni 90 la passione “vintage” si trasferità sui 2000, ci sarà il ritorno di New Balance e Nike lancerà la riedizione delle storiche Air Max 360 del 2006.

Per gli orologi, l’interesse per Rolex è previsto in aumento, come quello per modelli di dimensioni più piccole, mentre è già evidente un calo delle vendite per quelli più grandi. E per le borse? I dati di Vc suggeriscono che i modelli più popolari da guardare nel 2020 saranno le multi Pochettes lanciate da Louis Vuitton e Prada: per quest’ultimo marchio, è da tenere d’occhio in particolare la collezione Hobo, «che sta già vendendo benissimo nel reselling, guadagnandosi un posto tra i primi cinque modelli più venduti del brand». Ma non sono da trascurare neppure Bottega Veneta e Jacquemus. (Ch.B.)

