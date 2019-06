Da GM a Walmart, le prime 10 aziende al mondo negli ultimi 25 anni

Oggi gli equilibri si sono totalmente ribaltati. La scalata dei big tech nell'olimpo delle società quotate ha avuto due fasi. La prima nella seconda metà degli anni '90 (nel 1999 nella top10 delle società quotate per capitalizzazione ben 5 erano del settore tecnologiche: Microsoft, Ibm, Cisco, Intel e Nokia) quando tutto ciò che era “dotcom” veniva trattato come oro.

Si sa come andò a finire: la bolla scoppiò e la tecnologia, salvo eccezioni, fu pesantemente ridimensionata in valore di mercato. C'è stata poi una seconda fase che ha avuto luogo nel corso degli ultimi 10 anni con la rivoluzione degli smartphone.

La diffusione degli smartphone e di internet in mobilità, l'esplosione di Google e dei social media e la trasformazione dell'e-commerce da mercato di nicchia a fenomeno di massa ha portato Apple, Alphabet, Amazon e Facebook a scalare posizioni su posizioni nella top10. La capitalizzazione di questi colossi è cresciuta a dismisura arrivando a superare (è il caso di Apple e di Microsoft) la soglia dei mille miliardi di dollari.

Per la gioia degli azionisti: 100 dollari investiti in Apple nel 1994 oggi sarebbero 19mila. Le big tech non sono più solo promettenti startup come ai tempi della bolla ma vere e proprie corazzate in grado di generare colossali flussi di cassa: la sola Apple ha a disposizione riserve liquide per 225 miliardi di dollari, una cifra che equivale a quasi metà della capitalizzazione di Piazza Affari.

Amazon, Apple, Facebook, Alphabet ora sono ai vertici della top10. Un primato conquistato in anni recenti. Discorso diverso per Microsoft, unica tra le grandi società quotate a Wall Street, a restare ai vertici ininterrottamente dal 1996 ad oggi. La società fondata da Bill Gates è oggi la prima al mondo per capitalizzazione e diverse volte la ritroviamo nella classifica delle 10 aziende più profittevoli nel corso degli ultimi 25 anni.