Le prime Cpu a 24 core e frequenza di 5,6 GHz per notebook

L’architettura, Raptor Lake, è la stessa dei processori desktop di 13esima generazione annunciati a fine settembre. A Las Vegas, come previsto, Intel ha tolto i veli alle corrispondenti Cpu per notebook (per un totale di 32 modelli) realizzati con tecnologia di processo a 10 nanometri e combinando core ad alte prestazioni e core ad alta efficienza. La serie HX è composta da tre chip Core i9 ed altrettanti Core i7 e Core i5 ed andrà ad equipaggiare i portatili della fascia “desktop replacement”. Il top di gamma (Core i9-13980HX) raggiunge una frequenza di clock di 5,6 GHze si presenta con l’etichetta di processore mobile più veloce al mondo nella sua categoria e il primo processore per laptop ad integrare 24 cervelli in un unico Soc.

