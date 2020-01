Azzolina: subito i bandi dei concorsi e le materie della maturità La neo ministra dell’Istruzione indica le 10 priorità su cui si metterà subito al lavoro: «La scuola è per gli studenti, e metterò loro al centro di ogni mia decisione» di Claudio Tucci

(FOTOGRAMMA)

2' di lettura

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, appena giurato nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella, annuncia dieci punti «su cui mi sto già muovendo». Di bandi ai concorsi a cattedra al nuovo contratto degli insegnanti. «La scuola ha bisogno di cura, di semplificazione, di rapidità nelle decisioni, di visione. E di concretezza - sono le prime parole di Azzolina -. Farò in modo che il ministero torni ad essere un punto di riferimento operativo per le scuole. Daremo supporto a chi tutti i giorni sta nelle segreterie, negli uffici di dirigenza, nelle classi e spesso deve correre dietro alla burocrazia, ai ricorsi, alle disfunzioni del sistema. Soprattutto metterò gli studenti al centro di ogni mia decisione. La scuola è per loro».

Ecco le 10 priorità indicate della neo ministra.

Concorsi per gli insegnanti

Subito al lavoro sui bandi per la scuola dell’infanzia e primaria, per la secondaria (ordinario e straordinario), per i docenti di religione. «Dobbiamo scriverne quattro».

Attuazione decreto scuola

«Scriveremo rapidamente i provvedimenti attuativi del decreto scuola». Al primo posto, il nuovo regolamento per velocizzare la chiamata dei supplenti e quello per la “call” che consentirà a chi vuole subito il ruolo e il contratto a tempo indeterminato di poter andare a insegnare volontariamente anche in un'altra regione diversa dalla propria.



Nuovo contratto

«Avvieremo quanto prima il tavolo per il rinnovo del contratto: è urgente».