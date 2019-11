Dove la domanda resta cartacea

La procedura online non si applica a: scuole dell’infanzia; scuole di Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige; classi terze di licei artistici e istituti tecnici; percorsi di istruzione per gli adulti; alunni in fase di preadozione. Per tutti vale la procedura cartacea.