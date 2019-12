Le principali novità del Dl fisco/Compensazione debiti tributari e interessi

(Atoz / AGF)

Viene riordinata la disciplina generale degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tutti i tributi. Questi interessi sono fissati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, entro una forbice compresa tra lo 0,1 e il 3 per cento. È poi posticipato dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cosiddetta “rottamazione-ter” delle cartelle esattoriali)