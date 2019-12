Le principali novità del Dl fisco/Contrasto alle indebite compensazioni

Per contrastare le indebite compensazioni di crediti effettuate con modello F24, la norme prevede la possibilità di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito. È inoltre esteso l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione. Viene infine introdotta una specifica disciplina sanzionatoria: 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro e a 250 euro per importi superiori a 5.000 per ciascuna delega non eseguita