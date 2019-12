Le principali novità del Dl fisco/La riforma dei Piani individuali di risparmio (Pir)

(Reddogs - stock.adobe.com)

Vengono previsti nuovi criteri per gli investimenti destinati ai piani di risparmio a lungo termine - Pir costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020. È disposta la non applicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare delle disposizioni relative all'unicità del Piano individuale di risparmio. Resta ferma la normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli investimenti in Pir costituiti nel 2019