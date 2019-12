Le principali novità del Dl fisco/Si riduce la tampon tax, l’Iva sugli assorbenti femminili

(Phanie / AGF)

Viene applicata l'aliquota Iva ridotta al 5 per cento per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali dal 1° gennaio 2020