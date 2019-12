Le principali novità del Dl fisco/Stop multe ai negozianti che non fanno pagare con il Pos

(ANSA)

Saltano le multe per i negozianti che rifiutano il pagamento tramite Pos con carte di debito e credito. Avrebbero rischiato una sanzione di 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione. Viene posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 la data a decorrere dalla quale sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini. Per partecipare all'estrazione, i contribuenti al momento dell'acquisto devono comunicare all'esercente un codice lotteria invece del proprio codice fiscale. Il consumatore può segnalare nella sezione dedicata del Portale Lotteria il fatto che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione. Viene infine esteso anche ai pagamenti digitale via smartphone il credito d'imposta concesso agli esercenti