Le privatizzazioni, fattore di sviluppo dell’economia Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il dibattito sulle privatizzazioni non è mai scevro da vis polemica. Anche stavolta, allorché il governo ha dichiarato di volerle realizzare molti commentatori hanno criticato la genericità del programma e ricordato che pure i precedenti governi per ridurre il debito pubblico avevano annunciato di voler dismettere alcune partecipate ma non l’hanno fatto. Hanno ragione, è stato un escamotage per far tornare i conti? Dopo la stagione delle grandi privatizzazioni degli anni Novanta che, insieme con una tenace azione di contenimento della spesa pubblica, consentì di ridurre notevolmente il rapporto debito/Pil, di dismissioni lo Stato ne ha realizzate assai poche e di converso ha acquisito diverse aziende in difficoltà.

Il tema delle privatizzazioni, però, è rilevante non solo per il contributo che le cessioni possono dare alla sostenibilità del debito pubblico ma anche per gli effetti che gli assetti proprietari di importanti imprese possono avere sullo sviluppo economico del Paese. Sotto questo profilo le discussioni sono caratterizzate da visioni opposte: da un lato, i detrattori dello Stato-azionista ne sottolineano i fallimenti e la cattiva governance, dall’altro, i fautori dell’intervento pubblico nell’economia fanno leva sulla strategicità delle imprese partecipate e sulla necessità di far prevalere gli interessi della collettività rispetto a quelli del profitto e della creazione di valore. Le opinioni in entrambi gli opposti campi sono così radicate che, non di rado, si osservano anche letture orientate dei dati.

Loading...

Le evidenze, limitandoci all’Europa, che è un’area più omogenea dal punto di vista politico-istituzionale, e tralasciando di volgere lo sguardo oltre, sono contraddittorie. Talvolta le privatizzazioni hanno consentito alle imprese di essere più efficienti, più redditizie e di fornire migliori servizi ai consumatori, talaltra non sono servite a conseguire più elevate performance operative e hanno persino penalizzato gli utenti. Per esempio in Italia, da un lato la privatizzazione delle banche avvenuta negli anni Novanta ha permesso di aumentare il grado di concentrazione del sistema, contribuendo a creare istituti creditizi più solidi, più redditizi e capaci di offrire ai clienti servizi di migliore qualità a prezzi più bassi, dall’altro la cessione ai privati di aziende che gestiscono infrastrutture di rete ha prodotto effetti negativi per gli utenti e indebolito la capacità competitiva delle imprese a causa della selezione di leve operative o finanziarie troppo alte. Si può in estrema sintesi semplificatrice concludere che il successo o non delle privatizzazioni dipende dal contesto politico-istituzionale, macroeconomico e dei singoli settori.

La presenza di società pubbliche è diffusa in tutta Europa ed è, per esempio, particolarmente alta e pregnante in Francia. In Italia il numero e la rilevanza economica delle partecipate pubbliche sono inferiori alla media europea ma la loro presenza è estesa a molti più settori di attività rispetto al caso degli altri Paesi. Inoltre, si annoverano diversi episodi in cui le inefficienze del “mercato della politica” hanno spinto verso soluzioni di gestione delle aziende che avessero minori costi socio-politici a scapito dell’interesse della collettività e dell’impresa stessa: il caso più emblematico è la quasi ventennale crisi di Alitalia.

Per definire il programma di privatizzazioni per il triennio 2024-2026 si dovrebbe adottare una visione prospettica piuttosto che utilizzare soltanto i parametri e gli schemi operativi del passato. L’economia sta evolvendo velocemente e con mutamenti che costituiscono nette discontinuità, a causa delle nuove e dirompenti tecnologie, dei cambiamenti climatici e dei rivolgimenti geopolitici. In questo contesto le imprese, ancor più quelle che operano in settori strategici, devono aumentare la loro dimensione operativa e finanziaria per poter effettuare tutti gli investimenti necessari a competere efficacemente. Le privatizzazioni potrebbero essere l’occasione per favorire la concentrazione tra aziende europee e creare così delle eccellenze continentali in grado di agire e competere da leader nei mercati mondiali. Un processo di privatizzazione coordinato in Europa favorirebbe l’integrazione economica ma anche politica tra i Paesi del continente e potrebbe essere un importante e innovativo fattore di sviluppo.