Le promesse sempre più semplici dei partiti modellati sui leader

Tasse più basse, meno governo, difesa forte e valori familiari. Da sempre, secondo un vecchio leader democratico americano, basta questa manciata di parole per convincere a votare repubblicano. «Noi – ha avuto modo di dire tempo fa l’ex senatore Byron Dorgan – possiamo farfugliare cinque o dieci minuti per dire chi siamo e cosa rappresentiamo. Non è questione di politiche, è questione di linguaggio». La distanza, di luogo e di tempo, sembra quasi annullarsi guardando alla scena italiana. Dalla prospettiva di chi vota, a maggior ragione se al di fuori di un ferreo credo politico, il contesto caotico della campagna elettorale non è di sostegno al compito.

Quando una decisione è importante possiamo cercare di ridurre gli errori anticipatamente, senza aspettare di vedere i risultati per regolarci in futuro su di essi. Di solito le decisioni importanti sono rare. Per esempio cercare di capire se vogliamo stare con una persona tutta la vita o acquistare una casa. La prima è una decisione che facciamo col cuore: solo il nostro istinto e i nostri sentimenti possono guidarci. Per l’acquisto della casa, invece, si può procedere in modi più razionali, immaginando un percorso composto di varie fasi successive.

La prima fase consiste nell’esaminare il ventaglio delle possibilità, di tutte le possibilità. Non è facile. Se crediamo che la scelta da fare sia simile ad altre prese in passato tendiamo a prendere in considerazione le medesime opzioni già vagliate in precedenza mentre possono essersene presentate di nuove che tendiamo a trascurare. L’esperienza passata non è sempre una buona guida. Ammettiamo però che il ventaglio di scelta sia completo e passiamo alla seconda fase. Quale, tra le molte opzioni, dobbiamo favorire? Quella che porterà con maggiori probabilità le conseguenze più consone ai nostri gusti, alle nostre preferenze.

Questa seconda fase è complessa e va quindi frazionata in molte valutazioni differenti. Dobbiamo stabilire la nostra gerarchia di preferenze e, di conseguenza, il migliore vantaggio rispetto ai costi necessari per procurarcelo. Una procedura faticosa che richiede tempo e energie non solo mentali. Spesso è meglio decidere a occhio e croce e, in seguito, correggere le nostre decisioni alla luce di quel che è successo via via che lo stesso problema si ripresenta.

Questa strategia a spanne è però impossibile se la decisione viene presa raramente e se, nel frattempo, il mondo è cambiato. Ed è proprio il caso della decisione di voto ogni volta che ci sono delle elezioni politiche o amministrative. In questi casi ci troviamo ad affrontare un paradosso: si tratta di una decisione nostra, personale, ma che, nel contempo, viene presa da altri milioni persone. Dal punto di vista quindi della capacità di incidere sul risultato finale che porterà alla formazione di un governo il nostro singolo voto è irrilevante e sarebbe razionale non solo astenersi ma anche disinteressarsi della politica. Ma il voto è anche una scelta sentimentale e noi partecipiamo per dare il nostro contributo ed esprimere i nostri valori: è una decisione in cui ci rispecchiamo e per noi conta molto. Capita così che la maggioranza delle persone ritenga che sia una scelta importante e si rechi a votare. Si tratta di una decisione relativamente rara e quindi non si può adottare una procedura per prove ed errori perché ogni volta il contesto cambia.