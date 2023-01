Le prospettive economiche e il ruolo del private equity

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attuale scenario economico

Dopo un incremento del Pil del 6,6% nel 2021, anche il 2022 sembrava partire con i migliori auspici. L’ombra della pandemia che si stava gradualmente diradando e una crescita dell’economia italiana superiore alla media europea e mondiale. Un dato che non vedevamo da molti anni, abituati a essere il fanalino di coda tra i paesi occidentali. Ma, come nei migliori thriller, il nuovo anno si è aperto con gli shock geopolitici della guerra, l’aumento del costo dell’energia e delle materie prime, l’inflazione e la virata restrittiva della politica monetaria con un incremento dei tassi di interesse. Tutto questo ha portato i mercati azionari a operare una correzione significativa dei titoli, in tutti i settori.

L’inflazione e il rialzo dei tassi di interesse

La Bce il 15 dicembre ha rivisto significativamente al rialzo le aspettative di inflazione, che ora sono dell'8,4% per il 2022, del 6,3% per il 2023, del 3,4% per il 2024 e del 2,3% per il 2025 ed ha pertanto deciso di alzare nuovamente i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale, portando il tasso sui depositi al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,5% e quello sui prestiti marginali al 2,75%. Nonostante ciò, il Pil italiano ha continuamente superato le attese e si stima crescere a ritmi ancora sostenuti nel 2022 (+3,9%), per poi rallentare significativamente nel 2023, in cui lo spettro di una possibile recessione dell’economia potrebbe concretizzarsi, con il rischio ulteriore che le prossime decisioni della Bce sui tassi e sul prelievo di liquidità possano far ricadere l'economia europea in una recessione più lunga e più profonda di quanto le sue previsioni suggeriscano.

Le conseguenze per gli investitori

Per gli investitori sorge una domanda spontanea che li deve portare a riflettere su come affrontare il prossimo futuro. Probabilmente l’andamento economico toccherà il punto minimo nel 2023 e le previsioni torneranno a migliorare nella seconda parte dell’anno, quando il mercato inizierà a concentrarsi sulle attese per il 2024. Il 2023 sarà quindi un anno di cambi di rotta in cui gli investitori cercheranno di individuare i punti di svolta dell’inflazione, dei tassi d’interesse, della crescita economica e dei mercati finanziari in un contesto geopolitico molto complesso.

Il contributo del private capital per affrontare la complessità attuale

A fronte di questo scenario, il private capital rappresenta una valida risposta. Le tipologie d’investimento nei private market presentano una serie di caratteristiche che aiutano gli investitori a proteggersi e, con investimenti focalizzati su determinati settori, persino a trarre vantaggio da un contesto prolungato di inflazione.

La crescita globale e in Europa dei private market

Non a caso, quindi, Preqin prevede che la crescita dei private market acceleri nei prossimi cinque anni. Le masse in gestione (asset under management, AUM) in private capital sono cresciute dai 4,08 trilioni di dollari del 2015 a 8,90 trilioni di dollari del 2021, con una crescita annua composta (CAGR) del 13,9%. Nel periodo 2021-2026, Preqin prevede una crescita ancora maggiore (CAGR pari al 14,8%), che porterà i capitali gestiti in private capital a 17,77 trilioni di dollari.