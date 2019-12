Le «protezioni» individuali

(FOTOGRAMMA)

L’assicurazione del condominio e dell’amministratore non esclude che anche i singoli proprietari possano stipulare una polizza relativa alle loro proprietà esclusive. In genere, i contratti prevedono coperture per danni, anche involontari, provocati all’interno dell’immobile a terzi, altri familiari, lavoratori domestici, ma anche danni che si verificano all’esterno dell’edificio, come nell’esempio del vaso che precipita dal davanzale e danneggia un bene altrui.

La polizza “tipo” copre inoltre i danni provocati alla proprietà individuale o a terzi (comprese le parti comuni) da corto circuiti, incendi, perdite di acqua condotta, eventi calamitosi, catastrofi naturali, furti e rapine; mentre sono opzionali i servizi di assistenza in caso di guasti e il supporto legale per eventuali controversie giudiziali ed extragiudiziali.