Le quattro Big tech Usa all’esame del Congresso. Che cosa bisogna sapere I ceo di Amazon, Apple, Facebook e Google risponderanno alle domande dei deputati al termine di un anno di indagine antitrust. Perché è importante dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK - La domanda a cui dovranno rispondere è semplice, ma non sarà facile dare la risposta: le big tech hanno troppo potere? E ancora, se sì: le grandi società tecnologiche utilizzano il loro potere per alterare la concorrenza e favorire se stessi? Quattro tra i più potenti amministratori delegati al mondo compariranno oggi davanti al panel Antitrust della Commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti per rispondere alle domande dei deputati americani: Jeff Bezos di Amazon, Tim Cook di Apple, Sundar Pichai di Google e Mark Zuckerberg di Facebook.

Quando e come seguirla

L'audizione è prevista per oggi mercoledì 29 luglio alle ore 12 di Washington D.C. (le 18 in Italia). Non è chiaro quanto durerà. Si terrà al Rayburn House Office Building. A causa del Covid -19, seguendo le regole attuali del Congresso, è consentita la presenza virtuale dei testimoni e dei componenti della sottocommissione. Non si sa chi sarà presente fisicamente nell'aula o chi sceglierà invece di intervenire da remoto. L'incontro sarà trasmesso in streaming sul canale You Tube della Commissione giustizia della Camera dei rappresentanti.

L’indagine Antitrust

L'audizione inizialmente prevista lunedì scorso, è stata spostata di due giorni a causa delle celebrazioni a Capitol Hill per ricordare John Lewis, il senatore afroamericano e attivista dei diritti civili morto la settimana scorsa. Quella di oggi sarà la discussione più importante sui monopoli delle big tech dagli anni Novanta, quando nel mirino dei parlamentari americani finì Microsoft per il suo sistema operativo. I ceo delle big tech risponderanno alle domande dei deputati americani. L'audizione di oggi è il punto di arrivo di un anno di lunghe investigazioni da parte della sottocommissione Antitrust della commissione Giustizia della Camera. Inchiesta che ha portato finora alla produzione di circa 1,3 milioni di pagine di documenti e a centinaia di ore di audizioni e incontri a porte chiuse.

Perché è nata

Le quattro big tech con le loro attività decidono come miliardi di persone comunicano, imparano, lavorano, fanno acquisti e si divertono su internet. La dipendenza di tutti, americani e non, da queste piattaforme si è intensificata con la pandemia di coronavirus che ha costretto tutti a restare a casa. L'audizione arriva in un momento nel quale sempre più deputati, sia democratici che repubblicani, sfidano apertamente l'immenso potere della Silicon Valley. I giganti della tecnologia sono sotto inchiesta da parte delle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e in Europa, che potrebbero intentare cause e persino decidere di scorporare queste società per diminuirne l'immenso potere. Il ruolo principale del Congresso americano è quello di scrivere le leggi antitrust.

Le conclusioni

Le conclusioni dei legislatori della Camera - attese in un rapporto nelle prossime settimane - potrebbero rifondare il settore tecnologico. Bisognerà capire dal rapporto finale dell’indagine parlamentare se esiste al momento la volontà politica di porre dei limiti precisi al potere di queste grandi società.Finora le big tech hanno fatto quello che hanno voluto in termini di concentrazione di potere. Sono in grado di superare gli indirizzi dei governi, tanto è vero che non si riesce a trovare una soluzione alla Digital Tax internazionale in sede Ocse, per la assoluta contrarietà dell'amministrazione americana. Almeno fino ad ora. Se il 3 novembre i democratici dovessero vincere le elezioni si aprirà un periodo complicato per le big tech e anche per altre industrie con situazioni di monopolio evidenti – come farmaceutica e finanza – che porterà a maggiori regolamentazioni.