Le questioni pratiche e di equità poste dalla riforma dell’Irpef

Sarà poi il caso di interrogarsi su come debba essere «rispettato il principio di progressività dell’Irpef» (art. 3, lett. b), una volta che tale principio sarà anche formalmente confinato ai soli redditi di lavoro e pensione. L’imposizione proporzionale sui redditi di capitale risponde a esigenze di semplicità amministrativa, concorrenza internazionale e così via, ma solleva una delicata questione di equità rispetto ai redditi assoggettati all’Irpef progressiva: la discriminazione qualitativa dei proventi del lavoro insita nella tassazione duale non sembra infatti sorretta da giustificazioni convincenti, come quella, avanzata dai teorici scandinavi della dual income taxation, secondo cui la tassazione progressiva del lavoro servirebbe a scoraggiare sovrainvestimenti in formazione e capitale umano.

La netta opzione per il sistema duale, con applicazione di una medesima aliquota proporzionale a ogni reddito derivante dall’impiego di capitale, parrebbe inoltre non lasciare spazio, nella futura regolamentazione che sarà affidata ai decreti delegati,

alla previsione di micro-sistemi progressivi o forme di differenziazione del prelievo collegate all’entità del reddito

di capitale posseduto, che invece altri ordinamenti contemplano (ad esempio per i redditi finanziari).

Ciò si intreccia anche con il tema dei minimi esenti, di cui purtroppo la bozza di delega pare essersi dimenticata. Come accadrà per l’applicazione di aliquote progressive, la previsione di una no-tax area rischia dunque di restare anche in futuro confinata ai soli redditi di lavoro e pensione, perpetuando l’iniquità delle attuali detrazioni concesse su basi selettive, per tipi di reddito.

Su tale aspetto, che si lega alla tutela del minimo vitale su basi universali o quantomento a specifici minimi esenti accordati anche ai titolari di redditi di capitale, potrà forse venire in aiuto l’esplicito richiamo dell’art. 53 Cost. e del principio di capacità contributiva, cui dovranno uniformarsi i decreti legislativi (art. 1). È noto infatti che i costituenti preferirono la formula della “capacità contributiva”, rispetto ad altre, proprio perché la stessa tutela implicitamente il minimo d’esistenza, in quanto non palesa alcuna capacità di contribuire alle spese pubbliche chi dispone soltanto dello stretto necessario per vivere.