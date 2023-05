Le questioni sociali nelle opere della 14esima Biennale di Gwangju

Il padiglione italiano

Con l'obiettivo di espandere il network la 14° edizione della Biennale di Gwangju ha ampliato la manifestazione a nove padiglioni nazionali: Canada, Cina, Francia, Israele, Italia Paesi Bassi, Polonia, Svizzera e Ucraina. La partecipazione dell'Italia è stata promossa dall'Istituto di Cultura Italiano a Seoul, diretto da Michela Linda Magrì, con la realizzazione della mostra “Che cosa sogna l'acqua quando dorme?” curata da Valentina Buzzi. Cinque gli artisti italiani emergenti esposti: Camilla Alberti (Milano, 1994) ha presentato cinque sculture (“Learning in Disbinding”) realizzate durante 3 mesi di residenza artistica presso il Seoul Institute of the Arts.

Aliza Nisenbaum, installation view Commissioned by the 14th Gwangju Biennale. Courtesy the artist and Gwangju Biennale Foundation. Photo: glimworkers

L'atto performativo“Drowned in living waters” di Agnes Questionmark (Roma, 1995), oltre alla scultura “Draco Piscis”, Fabio Roncato (Rimini, 1982) ha passato un mese in compagnia di artigiani di Gwangju, per realizzare la sua opera “Follow me”, che consiste di 9 vasi onggi, lasciati poi nelle acque dei fiumi e delle sorgenti d'acqua locali, che hanno eroso, con la loro potenza, i vasi, trasformandoli. L'artista interdisciplinare Marco Barotti ha invece realizzato una installazione cinetico-sonora, dal titolo “Clams”: le sculture a forma di conchiglia sono collegate a sensori che rilevano il livello di inquinamento nelle acque dei fiumi di Gwangju, producendo melodie instabili e vibrazioni diverse. Infine, Yuval Avital (Israele, 1977) presenta l'opera cross-media “Foreign bodies”, in cui numerosi ballerini della Scala di Milano, nudi e posti in paesaggi naturali, si muovono diventando parte dell'ambiente che li circonda.

Farah Al Qasimi Letter of occasion, 2023 installation view at the 14th Gwangju Biennale Courtesy the artist and Gwangju Biennale Foundation. Photo: glimworkers

Particle l'app per vivere l'arte del padiglione (e non solo)

Tra i partner del padiglione italiano vi è Particle, piattaforma che con l'omonima app permette la transizione phygital del mondo dell'arte offrendo un'esperienza multimediale sia nello spazio fisico (QRcode e realtà aumenta) sia in remoto in qualsiasi luogo e momento. Per il Padiglione Italia il percorso off-site permette di vivere da remoto l'atmosfera della mostra e attraverso contenuti multimediali e di approfondimento anche inediti come il racconto da parte degli artisti del processo di realizzazione dell'opera stessa. Fondata nel 2020 da Bruno Bolfo, Particle ha sviluppato sino ad oggi cinque progetti con uno staff di dieci persone dal background eterogeneo e per il futuro l'obiettivo del fondatore è continuare a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e desideroso di appassionarsi all'arte.



