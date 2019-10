Le quote nella società semplice

Un avvocato detiene anche il 70% delle quote di Alfa, società semplice che svolge attività di gestione immobiliare ed è proprietaria di tre immobili in attesa di vendita. Dall'attività professionale nel 2019 l'avvocato, in contabilità semplificata, ha avuto finora compensi per 30mila euro, prevedendo di incassarne altrettanti entro fine anno. Per accedere al regime forfettario deve cedere la partecipazione nell'Alfa, che si qualifica come società di persone?

La detenzione di qualunque quota di partecipazione in società di persone rende impossibile aderire al regime forfettario. Tuttavia, a livello interpretativo, le Entrate hanno chiarito che le società semplici costituiscono una situazione eccezionale, poiché sono sì società di persone sotto il profilo civilistico, ma nel caso delle immobiliari la gestione produce reddito fondiario: il che rende possibile per il socio aderire al regime forfettario, pur detenendo la quota nella società semplice stessa.