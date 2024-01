Amer Sports, l’azienda delle racchette Wilson e Salomon, sbarca in Borsa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si chiama Amer Sports , e forse questo nome non vi dice niente. Invece è la società che detiene il celebre marchio delle racchette da tennis Wilson (quelle utilizzate da tennisti del calibro di Roger Federer e Pete Sampras ). Ma anche quelli delle attrezzature da sci Salomon e Atomic. Proprio grazie a queste consociate, Amer Sports è una delle società di attrezzatura sportiva più importanti al mondo. E adesso ha presentato un’offerta pubblica iniziale per sbarcare alla Borsa di New York.

L'azienda finlandese ha scelto Goldman Sachs Group , Bank of America, JPMorgan Chase e Morgan Stanley come bookrunning lead manager della vendita di azioni, secondo un comunicato stampa rilasciato in queste ore. E benché le cifre ufficiali non siano state diffuse, Amer punta a un'IPO di oltre 1 miliardo di dollari e a una quotazione in borsa che potrebbe valutare l'azienda fino a 10 miliardi di dollari.

La proprietà cinese

La società fondata in Finlandia - che di fatto è di proprietà del più grande produttore cinese di abbigliamento sportivo (Anta Sports Products Limited) - possiede anche marchi come Louisville Slugger, Arc'teryx e Suunto (marchio finlandese che produce orologi sportivi, specifici per immersioni subacquee).

Attualmente Amer Sports ha più di 10.800 dipendenti in tutto il mondo e uffici a Helsinki, Monaco, Cracovia e Shanghai. Mentre il fatturato del 2022 è stato di 3,5 miliardi di dollari.

Come detto Amer Sports è di proprietà di Anta Sports Products Limited, una multinazionale cinese che si occupa di attrezzature sportive e ha sede a Jinjiang. Anta ha acquistato Amer nel 2019, per una cifra vicina ai 5,2 miliardi di dollari. Un’operazione, quella, con un obiettivo specifico: portare attrezzature sportive di alto livello alla classe media cinese, sempre più ricca.