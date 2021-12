Le radici della crisi valutaria turca: una radiografia

INVESTIMENTI DALL’ESTERO NEL SETTORE PRIVATO NON FINANZIARIO TURCO Flussi cumulati da gennaio 2019. (Fonte: Banca centrale turca) Loading...

Dai dati si nota limpidamente l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse domestici (cfr. di nuovo Figura 1) su questa categoria di investimenti di portafoglio. All’avvio dell’espansione monetaria del 2019 segue un rapido disinvestimento degli operatori esteri, più concentrato su azioni (barre gialle) e prestiti a breve termine/linee di credito (barre grigie). La crisi pandemica accentua il deleveraging degli investitori esteri dal settore privato non finanziario turco per un totale complessivo intorno ai 10 miliardi di $. Il progressivo rialzo dei tassi di interesse da parte della banca centrale turca a partire da settembre 2020 favorisce un parziale rientro dei capitali, anche se cambia la struttura degli investimenti: vengono ripristinare le linee di credito, ma si assiste ad una sostituzione di asset rischiosi con obbligazioni corporate più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse (barre rosse).



Gli swap in valuta e il trasferimento del rischio di cambio dal settore privato alla banca centrale



La vulnerabilità strutturale dell’economia turca non spiega però appieno il deterioramento accelerato che si è osservato nel tasso di cambio negli ultimi 2 anni, a fronte di riserve valutarie apparentemente in ripresa. Al fine di avere un quadro più chiaro, è necessario considerare non solo le riserve lorde, ma il complesso delle riserve ufficiali e degli impegni di liquidità a breve termine della CBRT. In altri termini, per valutare il rischio effettivo di una possibile crisi di bilancia dei pagamenti turca, è cruciale sapere quanta liquidità la CBRT può mobilitare per venire incontro ai deflussi attesi nei prossimi 12 mesi.



Considerando tutte le variabili, il quadro cambia radicalmente (cfr. Figura 5) e la posizione della CBRT appare molto precaria.

TURCHIA - RISERVE UFFICIALI ED IMPEGNI DI LIQUIDITÀ IN VALUTA ESTERA A BREVE TERMINE Loading...

Le grandezze riportate in Figura 5 sono valori di stock contabilizzati nel bilancio della CBRT. Da una prospettiva ampia, si apprezza come al trend di riduzione delle riserve valutarie lorde si sia sovrapposto nel tempo un aumento della consistenza delle riserve in oro (barre verdi). La CBRT infatti ha perseguito nell'ultimo decennio un’aggressiva strategia di acquisto di oro in un'ottica di progressiva de-dollarizzazione delle proprie riserve ufficiali.



Dal 2018 però qualcosa cambia: effettivamente le riserve valutarie lorde tornano ad aumentare (barre rosse) e contestualmente dal lato delle passività cresce rapidamente la posta di bilancio denominata «posizione netta corta in futures e forward su tasso di cambio» (barre arancioni). Cosa sta succedendo? De facto dopo la pesante crisi valutaria del 2018 la CBRT ha sì aumentato il proprio stock di riserve valutarie per circa 35 miliardi di $, ma solo attraverso l'utilizzo di strumenti derivati.