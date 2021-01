Le radici della fallibilità umana. Un’indagine liberatoria e costruttiva Perché commettiamo errori? Da cosa dipendono? Accettarli come tali è la prima regola per limitarne le conseguenze di Vittorio Pelligra

Non tutti gli errori sono uguali e non tutti sbagliamo allo stesso modo. Sul senso della prima considerazione ci siamo soffermati nelle settimane scorse, sottolineando come sia possibile classificare da una parte gli “errori di pianificazione” – le azioni che pensavamo potessero portarci al risultato desiderato erano in realtà non funzionali al raggiungimento dello scopo, e dall'altra gli “errori di esecuzione” – nonostante il piano fosse ben congegnato, è stato eseguito male in qualche sua parte, determinando il mancato raggiungimento dell'obiettivo.

Andando un po' più a fondo possiamo anche classificare i vari errori sulla base del livello al quale intervengono. In questo modo possiamo individuare gli errori basati sulle abilità (skill-based) che si riferiscono in genere a comportamenti automatici che attiviamo senza pensarci troppo e che ci inducono in errore soprattutto quando vengono posti in essere nei contesti sbagliati: va molto bene mettere un cucchiaio di sale nell'acqua per la pasta, meno bene, se lo versiamo nell'impasto per la torta come se fosse zucchero. Poi abbiamo gli errori che intervengono a livello delle regole (rule-based). In questi casi avviene che regole prestabilite, delle routine che abbiamo appreso e che generalmente funzionano molto bene in determinati contesti, vengono, invece, applicate nei contesti o nei momenti sbagliati.

Un'osservazione nota agli insegnanti di inglese riguarda il fatto che quando, soprattutto i bambini, iniziano ad utilizzare la forma al passato dei verbi regolari (-ed), aumentano gli errori nell'uso del passato dei verbi irregolari anche se prima questi venivano utilizzati nel modo corretto. Per cui spesso si scriverà “goed” invece che “went” e “maked” invece di “made”.

Quando la conoscenza inganna

Infine, ci sono gli errori basati sulla conoscenza (knowledge-based). Questi errori si verificano quando ci siamo già resi conto che stiamo fronteggiando una situazione problematica e cerchiamo di trovare una soluzione in modo creativo. In genere, qui gli errori emergono quando non riusciamo a sopprimere l'impulso ad applicare soluzioni vecchie a problemi inediti. Questa classificazione degli errori fa emergere una prospettiva interessante che ci consente di rilevare, tra le altre cose, come in ognuna delle tre tipologie sia presente una dimensione di automatismo, quello che gli esperti chiamano “absent-mindness” e che in italiano potremmo definire come “inconsapevolezza”.

In apertura abbiamo affermato che non tutti gli errori sono uguali ed anche che non tutti sbagliamo allo stesso modo. Infatti, ognuno di noi, per caratteristiche individuali, della personalità, per la storia passata, è più o meno vulnerabile ad errori, soprattutto a quelli “inconsapevoli”. Un elemento che sembra influenzare la probabilità a commettere tali errori è l'età. La cosa potrebbe non sorprendere, se pensiamo al fatto che tutte le nostre abilità cognitive, la prontezza nel calcolo, la memoria, la capacità inferenziale, tendono a peggiorare con l'avanzare degli anni. Se non fosse però che i dati mostrano che la relazione tra età e vulnerabilità agli errori inconsapevoli è una relazione inversa. Più andiamo avanti con gli anni, minore è la probabilità di compiere simili errori. Se è vero che invecchiando fatichiamo di più a ricordare i nomi, ma anche alcuni dei passaggi necessari in una sequenza prestabilita di azioni – prendere le chiavi prima di uscire di casa, per esempio, così come dimentichiamo più facilmente dove abbiamo messo le cose, in tutti gli altri casi di possibili errori inconsapevoli (slips e lapses), l'avanzare dell'età ci rende più affidabili e sicuri.