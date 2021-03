Le ragioni dei cattivi, la malattia e il male: mille sfumature di bianco

Isis Tomorrow è una produzione internazionale in lingua arabo-irachena che ha avuto una doppia vita: prima nei festival, nei cinema e sulle piattaforme televisive e, poi, nelle università, negli organismi internazionali e nei centri di ricerca sulla sicurezza e sui terrorismi in cui intellettuali, analisti e operativi hanno apprezzato lo straordinario materiale raccolto nei giorni e fra le genti di Mosul, che rappresenta la base dell’ingegnerizzazione autoriale del film. «A Mosul – racconta Francesca – convivono mezzo milione di minorenni. Nel raccontare il loro destino, abbiamo affrontato la difficoltà della pacificazione tra chi è sopravvissuto alle famiglie dei carnefici e chi a quelle delle vittime. I figli dei sostenitori dell’Isis sono stati educati a considerare l’altro un infedele da convertire o da uccidere. I figli delle vittime hanno visto sterminare i loro genitori. Che ne sarà di loro? Di tutti loro?».

La domanda, posta senza retorica da una persona che era presente alle cadute di due capitali del Daesh (Sirte, in Libia, nel 2016 e appunto Mosul nel 2017), rimane sospesa in questo mezzogiorno placidamente romano. Sulla tavola sono disposte tutte le pietanze, tranne il salmone («preferisco metterlo in forno fra poco», dice). Il vino è un rosso toscano 2019 della casa agricola maremmana Ampeleia. Abbiamo anche un Valpolicella Musella Ripasso Superiore del 2016 («me lo ha dato mio padre»). La sala da pranzo ha il soffitto altissimo, segno di un’epoca in cui perfino i costruttori italiani erano meno micragnosi e più ottimisti di adesso. Fra i libri, è affastellato un catalogo della mostra «Life, Still», realizzata con le fotografie che Alessio ha fatto a Mosul, Raqqa e Sirte, le tre capitali dello Stato Islamico, adoperando il “banco ottico”, una macchina fotografica di grande formato diffusa nel diciannovesimo secolo: uno sguardo lento della pellicola sulle rovine e sugli esseri umani in grado di cogliere la verità di ciò che viene rappresentato più che non la soggettività di chi lo ritrae.

Sul piatto del giradischi Crosley Francesca fa suonare a basso volume Storia di un impiegato, di Fabrizio De André. Iniziamo con una vellutata di zucca e di carote, buonissima: «Ho preferito non aggiungere lo zenzero». Il male, dunque, come quotidianità. E come punto di vista per capire chi sei, chi è l’altro, chi siamo noi. Nelle sue manifestazioni più radicali e diverse. Non solo la teocrazia cieca dello Stato Islamico. Non solo le macerie di Mosul con il problema, che ci trasciniamo dalle tragedie greche di Eschilo, Euripide e Sofocle, delle colpe dei padri e del destino dei figli. Ma anche il male nella forma più strisciante e conturbante: la responsabilità e il senso di sé dei carnefici che possono a loro volta essere vittime: «Quando ho scritto Io Khaled vendo uomini e sono innocente mi sono misurata con la sfida di accettare il punto di vista di chi intermedia e organizza il traffico di esseri umani che, dall’Africa, arriva sulle coste della Libia e, sui barconi, porta i migranti in Europa». Quel libro, che ha vinto il Premio Estense nel 2019, è stato pubblicato da Einaudi, lo stesso editore con cui Mannocchi è in libreria adesso con Bianco è il colore del danno, un racconto che trascende la dimensione del memoir autobiografico per la compattezza della scrittura trasformandosi in un romanzo che indaga, descrive e interpreta un altro codice del male, la malattia del corpo – la sclerosi multipla – e il destino dell’anima ad essa connesso.

Iniziamo, entrambi con confidenza circospetta e rispettosa fiducia, a parlare di questo libro e dell’esperienza che lo ha originato. L’emozione del racconto si frammischia con il gusto delicato e aspro della tartare di tonno e avocado.

In fondo, anche in questo caso, la fonte del libro è costituita dall’osservazione e dalla comprensione delle ragioni dei cattivi. Anzi, il cattivo. Anzi, la cattiva. La malattia. Che cosa è. Come si determina. Come si chiama prima di tutto: sclerosi multipla. Come compare. «Le onde – si legge nel libro – risuonano sotto forma di segnali, deboli, la lingua del magnete e i segnali, quando vengono captati, diventano una mappa di impulsi in scala di grigi. Nero è assenza di segnale. Bianco è segnale massimo. Le mie lesioni sono bianche e la mappa in scala di grigi è la vita della malattia. Il suo stare, il suo evolversi, dentro di me, potenzialmente degenerativo».