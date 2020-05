Le ragioni delle mozioni di sfiducia contro Bonafede

Leggi anche Mafiosi scarcerati, il magistrato di sorveglianza deciderà sul ritorno in cella

Sia chiaro che tali cause non sono tutte direttamente imputabili al ministro Bonafede, certo è però che questi, cresciuto politicamente in un movimento che non ha mai indicato Pietro Calamandrei tra i suoi ispiratori, ha esercitato una forza amplificatrice su quel complesso fenomeno, finendo per esserne l’alfiere più orgoglioso.

In questa sede non interessa quale sarà la sorte di tali iniziative parlamentari e con esse del Governo.



D'istinto verrebbe da dare al ministro il consiglio di dimettersi, soluzione lineare che gli consentirebbe di prendere atto dei risultati fallimentari conseguiti nei due anni di esercizio della responsabilità politica del dicastero e di recuperare al contempo credibilità.



Ad aggravare il quadro in cui si inserisce la vicenda parlamentare, ancora, contribuiscono due fatti assai significativi.

Il primo è costituito dalla pubblicazione di molteplici conversazioni svoltesi in chat tra Palamara ed una platea di rappresentanti della magistratura così vasta da coprire tutte le anime che la compongono.

Si tratta del risultato dell’inoculazione del trojan nel cellulare di Palamara, uno dei primi esiti delle indagini svolte con tale intrusivo mezzo in ambiti diversi dalla criminalità organizzata e dal terrorismo internazionale.

Esiti, quindi, sperimentati ora in prima persona da molti tra coloro che ne peroravano l’indispensabile utilità, noncuranti dei molteplici profili di criticità sul fronte della tutela di garanzie costituzionali e processuali.

Dalle stesse si ricava come il metodo adottato per la selezione del Procuratore della Repubblica di Roma non fosse un’eccezione ma al contrario sia la regola comportamentale praticata da chiunque nella magistratura abbia in animo di progredire in carriera.



Insomma, è ormai chiaro a tutti come le logiche di potere delle correnti dell’Anm abbiano pervaso i meccanismi di selezione e progressione delle carriere di giudici e pubblici ministeri e con esse lo stesso Csm ed il ministero della Giustizia.

Prova ne siano le dimissioni del Capo di Gabinetto del ministro che si aggiungono a quelle del Capo del Dap ed a quelle del Capo dell’Ispettorato Generale. Se immaginiamo l’organigramma del ministero avremmo difronte un apice non più sorretto dalle sue più prossime basi.



Il secondo fatto è costituito dall’imbarazzato silenzio del Csm sul pubblico j’accuse di un suo membro contro il ministro Bonafede.

Se si eccettua la presa di posizione di due membri laici eletti in quota M5S, infatti, non risulta alcuna dichiarazione ufficiale né altra iniziativa da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio né di alcuno dei componenti togati.